Воїни ЗСУ вперше атакували окупантів виключно роботизованими системами

Бій стався біля села Липці на північ від Харкова. Під час зіткнення вдалося знищити позиції росіян

Сили оборони України здійснили на Харківщині першу атаку лише безпілотними наземними транспортними засобами (UGV) та FPV-дронами. Про це повідомив речник 13 бригади оперативного призначення Нацгвардії «Хартія» Володимир Дегтярьов в ефірі телемарафону.

Бійці «Хартії» провели операцію на початку грудня на Харківському напрямку. Мета полягала в створенні умов для просування підрозділів бригади.

Бій стався біля села Липці на північ від Харкова. Під час зіткнення вдалося знищити позиції росіян. Українські військові атакували з десятків UGV, оснащених кулеметами. Також UGV використовували для розмінування позицій на місцевості. Проти ворога застосували БпЛА різних типів – зокрема, дрони для спостереження та FPV.

«Наша мета – зберегти життя солдату, замінивши його на полі бою, де це можливо, роботизованим або безпілотним комплексом. Це вимагає детального планування, постійного пошуку нових інженерних рішень та створення культури інновацій в бригаді», – каже начальник штабу бригади «Хартія» полковник Максим Голубок.

Нагадаємо, міністерство оборони допустило до експлуатації український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі Droid TW 12.7. Він оснащений кулеметом Browning 12.7. Про це повідомили у відомстві. Як зазначається, комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.

Також у Збройних силах України створено першу школу підготовки операторів безпілотних наземних роботизованих комплексів. Про це повідомляєГенеральний штаб ЗСУ.

Школу було створено на базі одного з навчальних центрів, відповідно до рішення головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського.

Нагадаємо, триває 1032-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 191 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав три ракетних та 32 авіаційних ударів із застосуванням дев’яти ракет та 59 КАБ, понад 730 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.