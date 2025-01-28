Дрони атакували Чернігів: пошкоджено житлові будинки

Очільник Чернігівської МВА повідомив про наслідки нічної атаки «Шахедів»

Внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе, які запустила Росія, постраждав Чернігів. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків шахедів частково зруйновано два приватні будинки.

Попередньо, постраждалих немає.

На місці працюють аварійні служби.

Близько 5:40 пожежу локалізували.

Нагадаємо, у ніч проти 28 січня РФ запустила кілька груп шахедів у бік України. Крім Чернігова вибухи лунали також у Харкові та на Київщині.

Зокрема, у Новобаварському районі Харкова після влучання безпілотника спалахнула пожежа на цивільному підприємстві. Вогонь охопив близько 1500 кв. м. Вогонь повністю охопив двоповерховий корпус. Пошкоджені також приміщення сусідніх підприємств та щонайменше два автомобілі, припарковані поруч.

До слова, триває 1070-й день повномасштабної війни.