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Росіяни атакували Запоріжжя: під ударом опинились АЗС та житлові будинки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росіяни атакували Запоріжжя: під ударом опинились АЗС та житлові будинки
Росіяни вдарили дроном по АЗС у Запоріжжі
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

Внаслідок ворожого удару постраждав чоловік

Російські терористи вдень 9 липня завдали удару безпілотником по автозаправній станції в Запоріжжі.

Внаслідок атаки поранення дістав чоловік, також пошкоджено житловий будинок. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За його словами, внаслідок ворожого удару постраждав чоловік, якому медики надали необхідну допомогу.

«Росіяни безпілотником ударили по АЗС у обласному центрі. Поранень дістав чоловік. Йому надається необхідна допомога», – повідомив Федоров.

У мережі також з'явилися фото та відео масштабної пожежі на АЗС після влучання російського дрона. На кадрах видно густий чорний дим і сильне займання на території автозаправного комплексу.

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Окрім автозаправної станції, вибуховою хвилею пошкоджено будівлю та вибито вікна більш ніж у 40 квартирах.

Росіяни атакували Запоріжжя: під ударом опинились АЗС та житлові будинки фото 1
фото: Запорізька ОВА

Напередодні російські війська завдали кількох ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки понад 15 тисяч абонентів залишилися без електропостачання, пошкоджено підприємство та гаражний кооператив, є постраждалі

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Теги: Запоріжжя обстріл АЗС

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