ДСНС показала кадри з наслідками обстрілу Запоріжжя (фото)

Пошкоджень також зазнав Запорізький національний університет – вибито вікна та двері, пошкоджено фасад будівлі

У ніч на 17 червня російські окупанти здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Запоріжжя. Внаслідок удару загинула одна людина, ще семеро дістали поранення.

Кадри наслідків атаки оприлюднила ДСНС, пише «Главком».

фото: ДСНС

За даними рятувальників, після влучань спалахнула масштабна пожежа у триповерховому житловому будинку. Вогонь охопив близько 800 квадратних метрів.

«Через загрозу постійних ворожих атак рятувальники були змушені декілька разів прямувати до укриття. Лише під ранок вдалося ліквідувати займання», – повідомили у ДСНС.

За інформацією місцевої влади, п'ять російських дронів влучили у цивільну забудову міста. Під удар потрапили житлові будинки, офісний центр та освітні заклади.

Внаслідок атаки майже повністю вигорів офісний центр. Пошкоджень також зазнав Запорізький національний університет – вибито вікна та двері, пошкоджено фасад будівлі.

Загалом у місті пошкоджено п'ять багатоповерхових та чотири приватні будинки, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Психологи ДСНС надали допомогу 38 людям, серед яких двоє дітей.

Наразі у лікарнях області перебувають 57 постраждалих внаслідок російських атак, усі отримують необхідну медичну допомогу.