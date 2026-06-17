ДСНС показала кадри з наслідками обстрілу Запоріжжя (фото)
Пошкоджень також зазнав Запорізький національний університет – вибито вікна та двері, пошкоджено фасад будівлі
У ніч на 17 червня російські окупанти здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Запоріжжя. Внаслідок удару загинула одна людина, ще семеро дістали поранення.
Кадри наслідків атаки оприлюднила ДСНС, пише «Главком».
За даними рятувальників, після влучань спалахнула масштабна пожежа у триповерховому житловому будинку. Вогонь охопив близько 800 квадратних метрів.
«Через загрозу постійних ворожих атак рятувальники були змушені декілька разів прямувати до укриття. Лише під ранок вдалося ліквідувати займання», – повідомили у ДСНС.
За інформацією місцевої влади, п'ять російських дронів влучили у цивільну забудову міста. Під удар потрапили житлові будинки, офісний центр та освітні заклади.
Внаслідок атаки майже повністю вигорів офісний центр. Пошкоджень також зазнав Запорізький національний університет – вибито вікна та двері, пошкоджено фасад будівлі.
Загалом у місті пошкоджено п'ять багатоповерхових та чотири приватні будинки, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Психологи ДСНС надали допомогу 38 людям, серед яких двоє дітей.
Наразі у лікарнях області перебувають 57 постраждалих внаслідок російських атак, усі отримують необхідну медичну допомогу.
Коментарі — 0