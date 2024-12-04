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Графіки відключення світла на 5 грудня: дані «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Графіки відключення світла на 5 грудня: дані «Укренерго»
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений
фото: glavcom.ua

Відключення пов'язані з пошкодженнями енергосистеми після атаки РФ

Завтра, 5 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу. Про це повідомляє «Укренерго».

Коли не буде світла 5 грудня

Відключення для побутових споживачів:

  • 06:00 – 07:00 – одна черга відключень;
  • 07:00 – 20:00 – дві черги відключень;
  • 20:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Відключення для промисловості та бізнесу:

  • 05:00 – 23:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Як зазначається, причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.

«Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», – йдеться в повідомленні.

Як наголошує пресслужба компанії, протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений. «Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком», – зазначає «Укренерго».

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Як повідомлялося, сьогодні, 4 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

Також «Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів. 

До слова, ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність.

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Теги: відключення світла енергетика електроенергія Укренерго

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