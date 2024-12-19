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Чи будуть відключення світла 20 грудня? Гендиректор Yasno відповів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Чи будуть відключення світла 20 грудня? Гендиректор Yasno відповів
Графіки погодинних відключень електроенергій для населення перестали застосовуватися з 17 грудня
ілюстрація: glavcom.ua

Імовірно, завтра буде четвертий день поспіль, коли українцям не вимикатимуть світло

У п'ятницю, 20 грудня, відключень світла в Україні не прогнозується. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

«Вечір Завтра без відключень. Але не забувайте про економію в пікові години», – написав Коваленко у фейсбуці.

Варто зазначити, що це буде вже четвертий день, коли українцям не вимикатимуть світло.

Утім, наразі «Укренерго» офіційно не повідомляло про те, що графіки на завтра скасовані.

Нагадаємо, графіки погодинних відключень електроенергій для населення перестали застосовуватися з 17 грудня.

Як повідомлялося, з 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів.

Зазначається, що найменшим часовим інтервалом, з яким працюватимуть оператори системи розподілу, стає проміжок 30 хв. А впродовж щонайменше 3 години 30 хвилин білих зон користувачі будуть зі світлом.

До слова, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

Теги: відключення відключення світла електроенергія енергетика

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