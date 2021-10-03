Двоє людей померли від отруєння грибами на Кіровоградщині

Жінки назбирали грибів у лісі і отруїлися ними

Обидві жінки потрапили до реанімації, врятувати їх не вдалося

На Кіровоградщині продовж двох діб, 2 та 3 жовтня, від отруєння дикорослими грибами померли двоє людей. Про це «Суспільному» розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук.

За словами Надії Оперчук, 2 жовтня працівники центру контролю та профілактики хвороб отримали інформацію про 53-річну кропивничанку, яка потрапила до реанімації після того, як поїла приготовані вдома дикорослі гриби. Врятувати життя жінки лікарям не вдалося.

3 жовтня від отруєння дикорослими грибами померла 69-річна жителька Світловодська. Жінка назбирала гриби 30 вересня у лісі, біля району Лісозавод. 1 жовтня у неї з'явилися симптоми отруєння грибами. За три дні жінка померла, перебуваючи в реанімаційному відділенні Світдловодської центральної районної лікарні.

За словами Надії Оперчук, від почату вересня на Кіровоградщині п'ятеро людей отруїлися дикорослими грибами, троє людей померли.

Раніше на Закарпатті 20-річна дівчина отруїлася грибами, які з’їла заради розваги. До швидкої допомоги надійшло повідомлення від хлопця, який розповів, що його подружці стало погано.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Житомирській області, в Коростені, померла мати учасника «Голосу країни» Богдана Мухи. Трагедія також сталася і з матір'ю та сестрою жінки. Правоохоронці вважають, що причиною масової смерті могла стати бліда поганка.

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