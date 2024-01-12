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Міноборони проводить аудит усіх договорів родини Гринкевичів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони проводить аудит усіх договорів родини Гринкевичів
11 січня суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича
фото з відкритих джерел

Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича зірвали поставки Збройним силам України по 23 контрактам

Міністерство оборони розпочало перевірку всіх контрактів, у тому ж числі й з тими компаніями, які бути пов’язані з родиною Гринкевичів.  Про це повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков в ефірі телемарафону.

За словами Кліменкова, компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича зірвали поставки Збройним силам України по 23 контрактам, а збитки попередньо становлять більше ніж 1,5 млрд грн. 

Після аналізу контрактів, виявилось, що, наприклад, договори на поставку військових форму були укладені ще на початку 2023 року за схемою прямих договорів і одноосібного прийняття рішень. Водночас лише в цьому епізоді дві посадові особи, які працювали з Міноборони, вже знаходяться під слідством.

«Крім того, афільована до родини Гринкевича компанія виграла один лот на постачання харчів військовим у двох областях, це вже на відкритих торгах в системі ProZorro. Нам стало відомо що ДБР арештувало майно та рахунки цього підприємця і це вже зміна істотних умов договору, тому Міноборони звернулось з офіційним запитом до ДБР про підтвердження даної інформації аби мати змогу діяти, розірвати контракти, очікуємо на відповідь», – додав Кліменков.

Нагадаємо, 11 січня, правоохоронці наклали арешт на майно сім’ї та підконтрольних кампаній львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у дачі хабара слідчому ДБР. 

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Теги: суд Міноборони

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