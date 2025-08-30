Головна Країна Події в Україні
Екснардеп розповів про незвичне хобі Андрія Парубія

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Екснардеп розповів про незвичне хобі Андрія Парубія
Парубій мав колекцію солдатиків, яку тримав у Верховній Раді
фото з відкритих джерел

За словами Сергія Висоцького, Парубій якось зізнався йому, що хотів би померти за Україну

Колишній народний депутат Сергій Висоцький поділився спогадами про вбитого Андрія Парубія, а також розповів про його незвичне хобі. Як інформує «Главком», відповідний допис Висоцький опублікував на Facebook.

«Колись ми сиділи з Андрієм за кавою у задній кімнатці його спікерського кабінету. У кутових прозорих шафках стояли ряди розписаних солдатиків різних країн та епох. Мало хто знав про це його хобі. Центральне місце в колекції, звичайно займали фігурки козаків. Були там і зменшені копії військових УНР. І українські повстанці», – пригадав Висоцький.

За словами екснардепа, Парубій якось зізнався йому, що хотів би померти за Україну.

«У відповідь я кинув щось попсове на кшталт «за Україну потрібно жити».

Але він продовжив: «Але Сергію. Нам випав унікальний шанс. Ми виборюємо нашу державу. Яка це велика честь», – поділився Андрій Висоцький.

Нагадаємо, політичні соратники Парубія побували на місці його вбивства. Експрезидент Петро Порошенко також додав, що всі знають ім’я вбивці Андрія Парубія. Це військовий злочинець Володимир Путін. 

Крім того, митрополит Епіфаній провів молебень за упокій душі Андрія Парубія. На відправі молилися митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, архієпископ Володимирський і Нововолинський Матфей, єпископ Богуславський Арсеній, викладачі та студенти Львівської православної богословської академії, а також народний депутат України Ростислав Тістик.

Також дипломат одним фото пояснив роль Андрія Парубія у історії України. 

 

 

Теги: Львів Андрій Парубій злочин вбивство

