Росія та Білорусь створюють спільний ринок електроенергії: деталі перемовин

Ідея «Союзної держави» докотилася й до енергетики: Москва та Мінськ об'єднають ринок електроенергії

У четвер 18 листопада у столиці Білорусі Мінську відбулася зустріч заступника міністра енергетики країни Дениса Мороза із заступником міністра енергетики РФ Павлом Сніккарсом.

Як повідомляє сайт білоруського міністерства енергетики, сторони обговорили «актуальні питання співробітництва у сфері електроенергетики як у рамках «Союзної держави», так і у форматі ЄАЕС». Вони розглянули економічні аспекти паралельної роботи ринків електроенергії двох країн.

«Сторони також обговорили хід підготовки проєкту міждержавного договору щодо формування об'єднаного ринку електроенергії «Союзної держави», підписання якого передбачено союзною програмою щодо створення спільного ринку електроенергії, затвердженої інтеграційним декретом глав держав 4 листопада», – йдеться у повідомленні.

Як зазначив Мороз, у рамках обговорення партнерства міністерства енергетики двох країн «завжди націлені на конструктивний підхід та досягнення порозуміння».

«Для нас дуже важливі двосторонні взаємини щодо вибудовування наших позицій, у тому числі в рамках того руху, який іде між нашими державами в рамках ЄАЕС» – додав Сніккарс.

17 листопада стало відомо, що Білорусь зупиняє поставки електроенергії до України.

8 листопада повідомлялося, що Білорусь передумала продавати Україні електроенергію.

Проте вже наступного дня білоруське держоб'єднання «Біленерго» спростувало інформацію про відмову продавати електроенергію Україні.

У «Біленерго» уточнили, що країна продовжуватиме постачати електроенергію на Україну в рамках контракту на листопад.

«Експорт здійснюється відповідно до зазначених у контракті зобов'язань», – сказали у компанії.

Раніше повідомлялося, що з 8 листопада Україна наростить імпорт електроенергії з Білорусі в 27 разів.

Наприкінці жовтня оператор АЕС України компанія «Енергоатом» викупила 885 із 900 МВт потужності міждержавних ЛЕП для імпорту електроенергії з Білорусі у листопаді. Ще 15 МВт придбала компанія «Електро ком'юніті».

Комерційні постачання електроенергії з Білорусі поновилися з 6 листопада. Крім того, у компанії «Енергоатом» заявляли, що розглядають Білорусь як резервний постачальник електроенергії для покриття дефіциту потужності у разі позаштатних ситуацій в енергосистемі.

Раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

Як відомо, через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.

Тим часом стало відомо, що в Україні подорожчає електроенергія: скільки доведеться платити.

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