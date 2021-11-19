Монастирський виступить у Раді з доповіддю про ситуацію на кордоні

Верховна Рада заслухає очільника МВС Дениса Монастирського у рамках години запитань до уряду

Україна посилює охорону державного кордону з Білоруссю через міграційну кризу, яку створили Путін і Лукашенко

Представники уряду сьогодні мають звітувати у парламенті щодо стану охорони кордону з Білоруссю у зв'язку із загрозою напливу мігрантів. Таку ініціативу підтримали нардепи під час погоджувальної ради у понеділок, 15 листопада.

«Пропозиція така: заслухати уряд про стан охорони державного кордону України з Білоруссю та протидію потенційній загрозі на кордоні з нелегальними мігрантами», – зазначив тоді спікер Ради Руслан Стефанчук.

Отже, сьогодні парламентарі заслухають главу МВС Дениса Монастирського.

Також нардепи розглянуть у першому читанні проєкт постанови щодо створення центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав дітей – Державної служби України у справах дітей.

Крім того, парламентарі під час засідання розглянуть законопроєкти:

про внесення змін до закону «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» щодо підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (6060);

про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну (4358);

про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей (6104-6104-1);

про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (4564);

закон про антидопінгову діяльність у спорті (5099);

про внесення змін до закону «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках (5865);

закон «Про віртуальні активи» з пропозиціями президента України (3637);

про внесення змін до закону «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні» (5110);

про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів) (3881);

про внесення змін до закону про працю щодо встановлення святкового дня - День Української Державності (5864);

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби Covid-19 (4220);

про внесення змін до закону «Про запобігання корупції» щодо усунення невизначеності обов'язків членів органів адвокатського самоврядування стосовно заповнення та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (3602).

Додамо, що напередодні РНБО заявила, що мігрантів можуть дезінформацією спрямувати на кордон з Україною.

Також 18 листопада Рада дозволила прикордонникам застосовувати зброю.

Як відомо, на білорусько-польському кордоні загострилася ситуація з мігрантами. За деякими оцінками, понад 16 тисяч мігрантів загалом намагаються потрапити на територію Європейського Союзу.

Українська влада заявила про готовність до можливих провокацій та напливу мігрантів. Також Зеленський попросив ЄС допомогти зі зміцненням кордону з Білоруссю.

Задля уникнення напливу мігрантів з Білорусі, Україна вирішила посилити охорону державного кордону з країною-сусідом.

Як заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, найуразливіші ділянки українсько-білоруського кордону буде посилено додатковими підрозділами Держприкордонслужби, Нацполіції та Нацгвардії. З його слів, йдеться про 8,5 тисяч силовиків.

Напередодні уряд виділив понад 20 млн на колючий дріт для кордону з Білоруссю.