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У Ростовській області РФ лунали вибухи: росіяни поскаржилися на атаку дронів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Ростовській області РФ лунали вибухи: росіяни поскаржилися на атаку дронів
Російська ППО нібито збила два БпЛА літакового типу
фото ілюстративне

У місті Каменськ-Шахтинський пролунали щонайменше три вибухи

У ніч на 11 січня російські засоби ППО нібито збили два українських безпілотники над Ростовською областю. Про це заявив губернатор області Василь Голубєв. 

За словами Голубєва, російська ППО збила над територією Каменського району Ростовської області два БпЛА літакового типу.

Губернатор додав, що унаслідок падіння уламків постраждалих немає, а наслідки уточнюються.

Перед цим жителі Каменськ-Шахтинського Ростовської області заявили про кілька потужних вибухів у небі над містом. Про це писали місцеві пабліки.

Зазначається, що вибухів було щонайменше три. Мешканці заявляли, що нібито працюювали сили протиповітряної оборони.

Зазначимо, місто Каменськ-Шахтинський розташоване за 100 кілометрів від тимчасово окупованого Луганська.

Нагадаємо, у ніч на 10 січня російські засоби ППО нібито збили український безпілотник літакового типу над Саратовською областю. Губернатор області Роман Бусаргін повідомив, що безпілотник намагався атакувати Енгельський район.

Як повідомлялося раніше, 9 січня, два безпілотники атакували нафтобазу у російському місті Орел. БПЛА врізався нібито в порожній резервуар на території нафтобази «Орелнафтопродукт». А також безпілотник атакував «Ореленерго».

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Теги: вибух росія безпілотник росіяни

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