У Ростовській області РФ лунали вибухи: росіяни поскаржилися на атаку дронів

У місті Каменськ-Шахтинський пролунали щонайменше три вибухи

У ніч на 11 січня російські засоби ППО нібито збили два українських безпілотники над Ростовською областю. Про це заявив губернатор області Василь Голубєв.

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За словами Голубєва, російська ППО збила над територією Каменського району Ростовської області два БпЛА літакового типу.

Губернатор додав, що унаслідок падіння уламків постраждалих немає, а наслідки уточнюються.

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Перед цим жителі Каменськ-Шахтинського Ростовської області заявили про кілька потужних вибухів у небі над містом. Про це писали місцеві пабліки.

Зазначається, що вибухів було щонайменше три. Мешканці заявляли, що нібито працюювали сили протиповітряної оборони.

Зазначимо, місто Каменськ-Шахтинський розташоване за 100 кілометрів від тимчасово окупованого Луганська.

Нагадаємо, у ніч на 10 січня російські засоби ППО нібито збили український безпілотник літакового типу над Саратовською областю. Губернатор області Роман Бусаргін повідомив, що безпілотник намагався атакувати Енгельський район.

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Як повідомлялося раніше, 9 січня, два безпілотники атакували нафтобазу у російському місті Орел. БПЛА врізався нібито в порожній резервуар на території нафтобази «Орелнафтопродукт». А також безпілотник атакував «Ореленерго».