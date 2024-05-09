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Європа анонсувала масштабні страйки транспортників: у яких країнах вийдуть на протест

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Європа анонсувала масштабні страйки транспортників: у яких країнах вийдуть на протест
Європейці мають готуватись до затримок їхніх рейсів під час подорожей
фото із відкритих джерел

Еuronews: у травні очікуються збої у роботі аеропортів та залізниці у Європі  

Страйки на транспорті протягом травня заплановані відразу у чотирьох країнах Європи. Через це можливі скасування чи затримки поїздів та авіарейсів. Внаслідок цього низка пасажирів можуть зіштовхнутися із проблемами під час подорожей. Про це пише euronews.travel.

«Страйки є регулярним явищем у Європі, оскільки працівники відмовляються від своєї праці, щоб боротися за кращу зарплату та умови. Такі демонстрації іноді плануються на місяці вперед, але інші оголошуються в останню хвилину. Тож завжди варто перевірити перед поїздкою», – нагадує видання.

Велика Британія і страйк машиністів

Машиністи деяких із найбільш завантажених приміських маршрутів Великої Британії оголосили страйк через оплату та умови праці. Члени профспілки ASLEF зупиняють тисячі поїздів із 7 по 9 травня 2024 року.

Мета страйку – порушити роботу 14 залізничних компаній в Англії, які контролюються урядом Великої Британії та належать до Rail Delivery Group (RDG). Зазначається, що більшість залучених операторів скасували усі рейси.

Зміни у роботі залізниці слід очікувати до 11 травня, оскільки члени профспілки машиністів ASLEF також беруть участь у страйку проти понаднормової роботи.

Водночас страйкувати готуються працівники найбільшого аеропорту Великої Британії – лондонського Хітроу. Страйк мав початися 7 травня, але його відклали на два дні для переговорів. Якщо не буде досягнуто згоди, страйк триватиме з 9 до 13 травня, що може спричинити збої у роботі аеропорту.

Італія анонсувала збої у роботі залізниці 

Хвиля страйків на залізниці в Італії вплине на поїздки в окремих регіонах. 10 травня заплановані регіональні страйки в Неаполі, 17 травня – у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, 27-28 травня – у Лігурії.

Загальнонаціональний страйк 19 травня вплине на поїздки Trenitalia та Trenord. Машиністи поїздів страйкуватимуть майже добу.

У Франції вийде на страйк персонал авіакомпанії

Французькі бортпровідники погрожують страйком з 8 по 12 травня. Очікується, що участь візьмуть 90% бортпровідників. Страйк вплине на рейси іспанської авіакомпанії Vueling. Персонал вимагає переглянути умови праці.

Ісландія готується до страйку в аеропорту

Працівники найбільшого аеропорту Ісландії Кеплавік планують страйкувати 9-12 травня, якщо не буде вирішений трудовий спір. Працівники служби безпеки планують щодня зупиняти свою роботу на 4 години, що може призвести до збоїв рейсів.

Нагадаємо, громадські та політичні рухи провели акції протесту на всій території Аргентини, включаючи район президентської резиденції у столичному муніципалітеті Олівос, розповіли учасники та організатори. 

Ліві партії, громадські організації та пікетувальники вийшли на вулиці 7 травня, щоб протестувати проти економічної політики уряду президента Хав'єра Мілея.  Аргентина переживає серйозну економічну рецесію. Інфляція становить майже 290% у порівнянні з минулим роком, а політика нового президента щодо скорочення бюджету призвела до закриття державних установ, тисяч звільнень і скасування субсидій на комунальні послуги. 

Читайте також: Німецькі залізничники планують масштабний страйк під час Євро-2024
Теги: Франція послуги страйк транспорт Велика Британія аеропорт залізниця політика Ісландія Італія подорож

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