Гроші і катетери: у МВС розповіли, що знайшли при обшуку тіла Полякова

За словами заступника глави МВС, коли Антон Поляков виходив з ресторану, візуально він виглядав абсолютно здоровим

Зараз слідство вивчає, чи мав покійний наркотичну залежність

Поліція виявила в особистих речах загиблого нардепа Антона Полякова готівку в розмірі 10 тис. гривень та $800. Також були знайдені два катетера з невідомою речовиною. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі «Україна 24».

За його даними, Поляков три години випивав у ресторані, а потім сів у машину чоловіка. Як виявилося, покійний парламентарій сам запропонував зустрітися «громадянину Д» (Руслан Джабулатов).

«За нашою інформацією, покійний подзвонив «громадянину Д», з яким перебував у дружніх стосунках, запропонувавши зустрітися. Вони зустрілися в ресторані. Вони разом провели там приблизно три години. Вони разом вживали алкогольні напої. У нас є відеозаписи з ресторану, які чітко підтверджують цей факт», – сказав Єнін.

За словами заступника міністра, коли Поляков виходив з ресторану, візуально він виглядав абсолютно здоровим.

«Близько двох годин їздили по Києву. Громадянин Д викликав таксі, яке спочатку їздило за їхньою основною машиною. Потім, ймовірно, вони закінчили свою розмову і пан Поляков пересів в іншу машину – машину таксиста», – уточнив Єнін.

Він також розповів, що питання про те, як метадон виявився в організмі Полякова, на даний момент опрацьовується слідством, однак він не міг потрапити в організм Полякова через їжу або напої, які він вживав у ресторані.

Єнін заявив, що слідчі допитали співробітників ресторану, які обслуговували Полякова в той вечір, і вони розповіли, що не виявили нічого підозрілого.

«Справа в тому, що метадон, як правило, вводиться або ін'єкційно, або вживається у вигляді таблеток. Допитана нами офіціантка й інші співробітники ресторану не виявили нічого підозрілого під час вечері», – сказав Єнін.

Зараз слідство вивчає, чи мав покійний наркотичну залежність.

Зазначимо, відео останніх хвилин життя нардепа Полякова злили в мережу.

Як відомо, офіційною причиною смерті народного депутата, якому стало зле в машині таксі, медики назвали гостру коронарну недостатність та гостру ішемічну хворобу серця. Водночас, в поліції підтвердили, що в крові Антона Полякова було виявлено не тільки алкоголь, але й наркотичний препарат метадон.

Раніше речник МВС Артем Шевченко повідомив, що слідством встановлено всіх осіб, з якими у день своєї смерті Поляков контактував, вечеряв, сідав в одну машину і пересідав в іншу.

Нагадаємо, МВС визнав, що народний депутат Антон Поляков не був випадковим пасажиром таксі, як повідомлялося раніше.

Цього тижня водій таксі, в якому їхав народний депутат Антон Поляков, змінив свідчення і розповів, за яких обставин насправді погодився підвезти пасажира.

Нагадаємо, слідчі розглядають дві версії смерті Полякова.

За даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

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