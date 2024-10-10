Головна Світ Політика
search button user button menu button

Безпілотники вночі атакували аеродром Ханська у республіці Адигея РФ

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотники вночі атакували аеродром Ханська у республіці Адигея РФ
В РФ знову вибухи на аеродромі
фото з відкритих джерел

Військовий аеродром розташований в районі станиці Ханська під Майкопом.

БпЛА атакували черговий військовий аеродром на території Росії. Під удар потрапив аеродром Ханська у республіці Адигея. Про це інформує Telegram-канал ASTRA.

Після атаки в районі літовища була зафіксована пожежа. Місцева влада інформацію ніяк не коментувала.

За інформацією Astra, на військовому аеродромі Ханська дислокується 272-га навчальна авіаційна Полоцька орденів Суворова і Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу А.К. Сєрова.

 

Читайте також:

Теги: аеродром влада Telegram місцева влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збити КАБи у повітрі практично неможливо
КАБи, які не долетіли
4 жовтня, 11:30
Польща отримала від України пропозицію прийняти 100 рятувальників для допомоги у боротьбі із повінню
Україна запропонувала Польщі допомогти в подоланні наслідків повені: реакція Туска
15 вересня, 23:35
У Португалії горять ліси
У Португалії масштабно горять ліси: є загиблі
19 вересня, 00:31
Раніше Тимощук називав війну Росії проти України «спеціальною військовою операцією»
Тимощук передав свою футболку з автографом аукціону, який збирає кошти для окупантів
21 вересня, 14:26
19 вересня відбулося засідання Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) – ключового органу координації та контролю у сфері кібербезпеки
Влада обмежила використання Telegram
20 вересня, 13:06
Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту
На Львівщині стався конфлікт за участю патрульної поліції і ТЦК
21 вересня, 16:20
Засновник нині забороненої в країні проросійської політичної партії Ілан Шор, ймовірно, допомагав відмивати кошти, призначені для підкупу виборців, через мережу банків
«Подібного ще не було»: РФ активно підкупляє громадян Молдови напередодні виборів
3 жовтня, 14:20
У Воронезькій області після атаки дронів загорілося кілька підприємств: є поранені (відео)
У Воронезькій області після атаки дронів загорілося кілька підприємств: є поранені (відео)
5 жовтня, 05:26
Безпілотники завдали удару по складу боєприпасів на Брянщині
У Брянській області в повітря злетів склад ГРАУ – соцмережі
Вчора, 07:16

Політика

Безпілотники вночі атакували аеродром Ханська у республіці Адигея РФ
Безпілотники вночі атакували аеродром Ханська у республіці Адигея РФ
Кадиров запропонував відправляти на війну в Україну порушників ПДР із Чечні
Кадиров запропонував відправляти на війну в Україну порушників ПДР із Чечні
Словацький прем'єр Фіцо назвав журналістів «кровожерливими виродками»
Словацький прем'єр Фіцо назвав журналістів «кровожерливими виродками»
Столтенберг заявив, що вторгнення РФ могло не відбутись, якщо б Україні вчасно дали зброю
Столтенберг заявив, що вторгнення РФ могло не відбутись, якщо б Україні вчасно дали зброю
Сайти російських судів не працюватимуть ще більше тижня
Сайти російських судів не працюватимуть ще більше тижня
Bloomberg повідомило, скільки ще часу ЗСУ утримуватимуть території на Курщині
Bloomberg повідомило, скільки ще часу ЗСУ утримуватимуть території на Курщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 жовтня 2024
19K
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
5189
Втрати ворога станом на 9 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
4982
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3840
«Мілтон» наближається до Флориди: якої потужності буде ураган

Новини

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Сьогодні, 07:00
Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:00
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Вчора, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Вчора, 16:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua