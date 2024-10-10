Безпілотники вночі атакували аеродром Ханська у республіці Адигея РФ
Військовий аеродром розташований в районі станиці Ханська під Майкопом.
БпЛА атакували черговий військовий аеродром на території Росії. Під удар потрапив аеродром Ханська у республіці Адигея. Про це інформує Telegram-канал ASTRA.
Після атаки в районі літовища була зафіксована пожежа. Місцева влада інформацію ніяк не коментувала.
💥💥Аеродром «Ханська» у республіці Адигея (РФ) атаковано дронами pic.twitter.com/ct7T2VRBYI— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 10, 2024
За інформацією Astra, на військовому аеродромі Ханська дислокується 272-га навчальна авіаційна Полоцька орденів Суворова і Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу А.К. Сєрова.
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