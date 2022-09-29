Генштаб попередив про можливу ескалацію на фронті

Окупанти можуть активізувати ракетні удари по об’єктах критичної інфраструктури

Після псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України та мобілізації в РФ можлива ескалація на фронті та удари по критичній інфраструктурі. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

«Після проведення псевдореферендумів та нарощування противником своїх сил не виключається ескалація ситуації. Це характеризуватиметься завданням ударів противника по критичній інфраструктурі з одночасною спробою активізації бойових дій з метою захоплення всієї території Донецької, Запорізької та Херсонської областей України», – сказав Громов.

Раніше розвідка заявила, що вважає загрозу застосування РФ тактичної ядерної зброї дуже високою.

Нагадаємо, у тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня тривали псевдореферендуми про приєднання до складу Росії. Ці «референдуми» пройшли під контролем російських військових. Жителі захоплених територій та місцева влада розповідали, що озброєні групи окупантів ходили із бюлетенями по домівках, погрожували, коли люди не хотіли відчиняти двері, та відмічали, хто голосує проти.

Завтра, 30 вересня, російський диктатор Володимир Путін оголосить про анексію окупованих територій України.

Сполучені Штати Америки вже заявили, що вважають «референдуми» на окупованих Росією територіях України незаконними. Сербія також не визнає результатів російських «референдумів» у частково окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.