Спецпризначенці вивели з оточення на Курщині 16 військових Сил оборони (відео)

Евакуаційна група виривалася під вогнем російського танку та шквального кулеметного вогню, а також FPV-дрона

Оператори 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого провели успішну спецоперацію, під час якої врятували з оточення в Курській області РФ 16 військовослужбовців трьох різних підрозділів Сил оборони України. Про це повідомляє командування Сил спецоперацій Збройних сил України у Facebook.

«О другій ночі оператори ССО отримали бойову задачу вивести з оточення групу військовослужбовців з дружніх підрозділів. Протягом двох годин оператори спланували задачу та висунулися на двох броньованих Humvee на порятунок побратимів», – ідеться у повідомленні.

Спецоперація ССО на Курщині: З оточення врятовано 16 побратимів з Сил оборони



Оператори 73 морського центру під час спецоперації врятували з оточення в Курській області рф 16 військовослужбовців трьох різних підрозділів Сил оборони України. pic.twitter.com/hZxWc0EdHV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 15, 2024

За словами спецпризначенців, вони «залетіли туди на Humvee, погрузили склад дружніх сил та вирушили назад».

Евакуаційна група виривалася під вогнем російського танку та шквального кулеметного вогню, а також FPV-дрона.

Військовослужбовці Сил оборони успішно були евакуйовані.

Нагадаємо, російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Як зазначають аналітики, нещодавні оцінки західних та українських експертів стосовно чисельності російського угруповання військ у Курській області «не є значним перегином» – армія РФ уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення ЗСУ з російської території.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.

До слова, ЗСУ завдяки операції у Курській області вдалося взяти багато окупантів у полон та стягнути чимало російської техніки з території України.