Скільки коштує черешня у Києві: «Главком» порівняв ціни на столичних ринках

Різниця у вартості ягоди між двома районами столиці сягає 100 грн за кілограм

У Києві триває сезон черешні, а ціни на ягоду в різних районах столиці суттєво відрізняються. Кореспонденти «Главкома» побували на ринках біля станцій метро «Героїв Дніпра» та «Позняки» й порівняли актуальну вартість літньої ягоди.

За спостереженнями на ринку біля станції метро «Героїв Дніпра» найдешевшу жовту черешню продають по 100 грн за кілограм. Темні сорти коштують 110 грн за кілограм, а за добірну велику черешню продавці просять 150 грн.

На Позняках ціни виявилися вищими. Там темну черешню можна придбати за 160 грн за кілограм, тоді як найбільша добірна ягода коштує вже 200 грн.

Таким чином, різниця між найдешевшими пропозиціями на двох ринках становить 60 грн за кілограм, а між найдорожчими – 50 грн. Загалом покупці можуть знайти черешню за ціною від 100 до 200 грн за кілограм залежно від району, сорту та розміру ягід.

На обох ринках представлено кілька сортів черешні – від світлої до темної. Найдоступніші пропозиції переважно стосуються дрібнішої ягоди, тоді як великі плоди традиційно продають дорожче.

За словами продавців, ціна також залежить від походження продукції та обсягів нового врожаю, який щодня надходить на столичні ринки.

Нагадаємо, на початку червня «Главком» вже перевіряв ціни на черешню в Києві. Тоді на столичних ринках ягоду продавали від 69,9 грн за кілограм, популярні сорти коштували 140-180 грн, а за добірну чорну черешню просили 240-250 грн за кілограм. Продавці прогнозували, що зі збільшенням пропозиції українського врожаю ціни поступово знижуватимуться.