Киянин опублікував аудіозапис таксиста, який поширює російську пропаганду

Київський таксист поширює серед своїх пасажирів російську пропаганду

У Києві виявили таксиста, який розповідає пасажирам російську пропаганду. Про це повідомив у себе на сторінці в Instagram спортсмен Олександр Микитенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Олександр опублікував на своїй сторінці аудіозапис, де розповідає, що до його дівчини на день народження приїхали батьки через сервіс «Bolt», але водій по дорозі почав розповідати, що нібито «України не існує».

«Історик-водій почав розповідати дуже і дуже цікаві речі про те що, «Україна — ета транзітная зона мєжду Європай і Расієй», та багато інших цікавих речей. На жаль багато фактів з цього дуже довгого і «захоплюючого» монологу задокументувати не вдалось, але вдалось записати на аудіозапис апогей всього монологу, де чітко сказано «Україна ета нє гасударство, нєт такова гасударства», а також «как такавова гасударства нєт», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чоловік очікує на розголос, а також вимагає реакції від сервісу «Bolt». У сервісі поки ситуацію не коментували.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти створили маневрені групи росгвардійців для боротьби з партизанським рухом в окупації на півдні України.

До слова, СБУ зібрала нові докази вини колишніх народних депутатів Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова, які сприяли Росії у веденні агресивної війни проти України.

Будь ласка, читайте текст після реклами