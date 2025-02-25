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Сьогодні, 25 лютого, у Києві змінено маршрути трьох автобусів (схеми)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сьогодні, 25 лютого, у Києві змінено маршрути трьох автобусів (схеми)
Зміни руху автобусів заплановані через проведення продовольчих ярмарків
фото: solom.kyivcity.gov.ua

Рух автобусів буде організовано за зміненою схемою

Сьогодні, 25 лютого, буде змінено маршрути автобусів №№ 7, 46, 112. Зміни руху автобусів заплановані через проведення продовольчих ярмарків на вулицях Бульварно-Кудрявській та вул. Івана Микитенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

Повідомляється, що з початку руху до закінчення ярмарків, рух автобусів буде організовано по трасах: 

  • маршрут № 7: залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька площа– вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Обсерваторна – вул. Січових Стрільців – Львівська площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Дмитрівська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний»;
Схема зміненої ділянки автобусного маршруту №7
Схема зміненої ділянки автобусного маршруту №7
інфографіка: КП «Київпастранс»
  • маршрути №№ 46, 112: відповідно від ст.м. «Лівобережна» та ст. м. «Лук’янівська» до вул. Миколи Кибальчича за власними маршрутами, далі – вул. Ірини Бекешкіної до транспортної розв’язки на перетині з вул. Івана Микитенка.
Схема зміненої ділянки автобусних маршрутів №№ 46, 112
Схема зміненої ділянки автобусних маршрутів №№ 46, 112
інфографіка: КП«Київпастранс»

Нагадаємо, із 12 лютого і орієнтовно до закінчення робіт у схему руху автобусного маршруту № 72 «Проспект Свободи – ст. м. «Контрактова Площа» внесені зміни. Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській.  Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській.

Також у Києві з 1 лютого на вулиці Глибочицькій почався ремонт трамвайних колій, відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 припинено. Пасажирів буде перевозити тимчасовий автобусний маршрут № 14Т.  Як повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс», з 1 лютого на вул. Глибочицькій розпочинається ремонт зношених трамвайних колій на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Нижній Вал. Відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 буде припинено до завершення ремонтних робіт.

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Теги: Київпастранс вокзал Київ громадський транспорт

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