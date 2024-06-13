Готував прорив на Покровському напрямку: затримано агента генштабу РФ

Зловмисник розвідував місця базування та переміщення українських військ поблизу передової

У Донецькій області Служба безпеки України затримала агента головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ), який допомагав росіянам прорвати лінію оборони на Покровському напрямку. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За завданням російської спецслужби зловмисник розвідував місця базування та переміщення українських військ поблизу передової.

У зоні його особливої уваги були укріпрайони та бойові позиції артилерії Збройних сил України, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи росіян. Щоб виявити потрібні локації, фігурант пішки обходив місцевість, де приховано фіксував розташування українських захисників.

Ця інформація була потрібна окупантам для підготовки бойових операцій на фронті, з використанням авіаударів, артобстрілів та вилазок ворожих ДРГ.

Кіберфахівці Служби безпеки завчасно викрили плани агресора і затримали їхнього агента. Також співробітники СБУ провели заходи із убезпечення локацій ЗСУ. У затриманого вилучено мобільний телефон та банківські картки, на які йому надходила грошова «винагорода» від російської спецслужби.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала російську агентку, яка коригувала обстріли по Харкову.