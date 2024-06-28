Готував прорив окупантів на Донеччині: затримано агента російського спецназу

Чоловік розвідував місця базування особового складу та важкого озброєння ЗСУ на Покровському напрямку

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який шпигував за розташуванням українських захисників на Донеччині. Про це інформує пресцентр СБУ.

Завдання агента

Зазначається, що чоловік розвідував місця базування особового складу та важкого озброєння ЗСУ на Покровському напрямку, де тривають безперервні бої.

Найбільше ворога цікавили локації укріпрайонів та вогневих позицій артилерії. Ця інформація була потрібна окупантам для підготовки нових наступів і прориву оборони ЗСУ.

Для збору відомостей агент пішки обходив місцевість, де фіксував потрібні йому локації. Отримані координати він позначав на гугл-картах.

Служба безпеки затримала фігуранта у його власному помешканні. Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

Вербування агента

За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Мирнограда, працівник приватної охоронної компанії. У квітні цього року чоловіка дистанційно завербував спецпризначенець Росгвардії, який співпрацює з воєнною розвідкою РФ. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

У поле зору окупантів зрадник потрапив як активний користувач проросійських телеграм-каналів, де залишав свої антиукраїнські коментарі.

Підозра про державну зраду

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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