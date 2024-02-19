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Готував ракетний удар по військових шпиталях на Черкащині: затримано агента розвідки РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Готував ракетний удар по військових шпиталях на Черкащині: затримано агента розвідки РФ
Завдяки швидкому реагуванню української спецслужби вдалося своєчасно поінформувати командування Сил оборони для убезпечення підрозділів українських військ
фото: пресслужба СБУ

Чоловіку загрожує довічне ув’язнення

Служба безпеки викрила агента російської воєнної розвідки, який займався підготовкою повітряних атак РФ на Черкаську область. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Головним завданням зловмисника було виявлення вузлових залізничних станцій, які задіяні у переправленні військової техніки ЗСУ на фронт.

Також окупанти сподівались отримати від свого агента точні координати складів із озброєнням та боєприпасами українських військ.

Крім того агресора цікавили локації військових шпиталів, де проходять лікування поранені воїни Сил оборони.

Загарбники збиралися використати цю інформацію для планування ракетно-дронових ударів по українських об’єктах.

Таким чином вони сподівалися «перерізати» шляхи постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ на передову, а також завдати вогневого ураження по місцях найбільшого зосередження особового складу українських військ.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – викрили російського агента, задокументували його злочинні дії та затримали у власному помешканні.

Завдяки швидкому реагуванню української спецслужби вдалося своєчасно поінформувати командування Сил оборони для убезпечення підрозділів українських військ.

Як встановило розслідування, фігурантом є 45-річний уродженець Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав на Черкащину як переселенець зі сходу України.

На початку цього року його дистанційно завербував представник головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як гру).  Встановлено, що російська розвідка залучила чоловіка до співпраці через його знайомого – бойовика окупаційного угруповання РФ, яке дислокується на тимчасово окупованій частині території Луганської області.

Для комунікації вони використовували анонімні чати у месенджері. А передачу розвідданих агент здійснював у вигляді фото українських об’єктів з описом, геолокаціями та прив’язкою до місцевості.

За кожне виконане завдання фігурант отримував від російського гру «зарплату», яка надходила на його банківський рахунок.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його листування з російською розвідкою та банківську картку, на яку «заходили» ворожі кошти.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.  Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який хотів передати РФ та Ірану розробки у сфері кораблебудування.

Теги: СБУ Черкащина

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