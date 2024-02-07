Головна Країна Політика
search button user button menu button

Глава СБУ зустрівся з послами G7 у справі Bihus.Іnfo

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава СБУ зустрівся з послами G7 у справі Bihus.Іnfo
Малюк голосив, що відбувається переформатування роботи тих підрозділів департаменту СБУ, «які потребують змін та підсилення»
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Малюк заявив, що СБУ готова «захищати демократичні цінності, одним з ключових стовпів яких є свобода слова»

Голова Служби безпеки Василь Малюк зустрівся з послами країн «Великої сімки». Сторони обговорили питання взаємодії та демократичного розвитку України під час війни. Про це повідомляє СБУ.

Як зазначається, зустріч відбулася за ініціативою СБУ у Києві. «Велику сімку» представляли посли П’єр Франческо Дзадзо (Італія), Гаель Вейсьєр (Франція), Мартін Єґер (Німеччина), Наталка Цмоць (Канада), Кунінорі Мацуда (Японія), а також заступник посла Ніколас Гаррокс (Велика Британія), виконуючий обов’язки посла Джеймс Хоуп (США) та Азієр Сантіллан (представник ЄС в Україні).

Малюк розповів їм про те, який внесок СБУ робить у захист країни, протидіючи зовнішнім і внутрішнім ворогам. Зокрема, про враження Кримського мосту, витіснення РФ з Чорного моря за допомогою власних унікальних розробок надводних дронів, знищення ворожої воєнної техніки та про інші спецоперації.

Окремо Василь Малюк наголосив на готовності Служби безпеки «захищати демократичні цінності, одним з ключових стовпів яких є свобода слова». Говорили зокрема про ситуацію, яка склалася навколо редакції Bihus.Іnfo.

8 фото
На весь екран
Малюк зустрівся з послами країн «Великої сімки»
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Глава СБУ наголосив, що вже звільнено керівника Департаменту захисту національної державності та відбувається переформатування роботи тих підрозділів департаменту, «які потребують змін та підсилення».

«Незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100%. Це той стандарт, який ми маємо високо тримати, особливо під час війни. Я не допущу жодних порушень цього надважливого принципу демократії у діяльності СБУ», – сказав Малюк.

Нагадаємо, 16 січня у мережу злили відео із нібито вживанням наркотиків журналістами Bihus.Info під час новорічного корпоративу. Його поширив Youtube-канал «Народна правда», який зазначив, що є «проукраїнським інформаційним ресурсом, покликаним відповідати високим стандартам сучасної журналістики та професійної етики».

Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео – частина команди, а саме оператори, при цьому, за його словами, самі журналісти наркотики не вживали. Він запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни, а всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

Водночас Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року: фрагменти прослуховування змонтовані з декількох епізодів, між якими минули місяці. За його словами, камери в номерах заміського комплексу, де співробітники проєкту святкували корпоратив, встановили представники «поки невстановленої служби».

СБУ прокоментувала розслідування Bihus.Info щодо стеження за журналістами в заміському комплексі «Українське село». Пресслужба заявила, що окремі співробітники Bihus.Info були клієнтами дилерів, які розповсюджували наркотики.

Згодом Малюк офіційно прокоментував стеження за редакцією Bihus.Info

Читайте також: «Як мінімум – на передову». СБУ обіцяє наслідки для співробітників, які стежили за журналістами
Теги: ЗМІ СБУ Велика сімка журналіст Василь Малюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угорщина послідовно відмовляється від постачання зброї Україні
Угорщина виступила проти нового фонду для військової допомоги Україні – Bloomberg
22 сiчня, 17:51
Розкрадання на закупівлі снарядів. До бюджету повернули 1,5 млрд грн
Розкрадання на закупівлі снарядів. До бюджету повернули 1,5 млрд грн
25 сiчня, 15:50
Українців попередили про фішингову атаку
СБУ попереджає про небезпечну розсилку нібито від її імені
19 сiчня, 06:30
За виконані завдання зловмисниця отримувала від російського куратора грошову «винагороду», яка надходила на її банківську картку
Агентці Кремля, яка щодня проїжджала 100 км для шпигування, загрожує довічне ув’язнення
11 сiчня, 10:33
Вартість проваленого оборонного контракту у 2022 році склала $36,6 млн. Його виконавцем була фірма екснардепа Збітнєва
«Снарядний голод»: хто винен? Деталі скандального затримання Лієва та Збітнєва Скандал
28 сiчня, 15:56
Журналіст здивувалися, чому жінка, вперше побачивши живого сина, вирішила поговорити про Бога
«Ти відкрив серце для Бога?»: мати полоненого окупанта здивувала реакцією на його дзвінок
27 сiчня, 18:33
у Білгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76
Падіння Іл-76 у Білгородській області: СБУ відкрила кримінальне провадження
25 сiчня, 11:12
Нетипові руки, розмиті обʼєкти та спотворений текст (наприклад, на «уніформі») вказують на те, що фото є несправжнім
Штучний інтелект обдурив російського пропагандиста, який хотів висміяти Байдена
30 сiчня, 11:14
Армін Керпер для інтерв'ю вибрав фразу «місто функціонує», що вводить в оману
Репортаж ZDF з Маріуполя викликав хвилю обурень: що не так із матеріалом
1 лютого, 20:16

Політика

Зеленський назвав ключове завдання України у 2024 році
Зеленський назвав ключове завдання України у 2024 році
Умєров провів розмову з очільником Пентагону
Умєров провів розмову з очільником Пентагону
Постачання боєприпасів, дронів та ППО. Зеленський зустрівся з Жозепом Боррелем
Постачання боєприпасів, дронів та ППО. Зеленський зустрівся з Жозепом Боррелем
Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»
Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»
Данілов анонсував нову посаду, яка допоможе покращити комунікацію із Заходом
Данілов анонсував нову посаду, яка допоможе покращити комунікацію із Заходом
Кулеба пояснив, як ЄС може збільшити обсяги надання боєприпасів Україні
Кулеба пояснив, як ЄС може збільшити обсяги надання боєприпасів Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
46K
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
43K
Юнаки, які зараз за кордоном, мають прибути в Україну до 17-річчя й стати на військовий облік – ТЦК
27K
Проживання з особами похилого віку, які потребують догляду, не рятує від мобілізації – рішення суду
13K
Великий китайський банк «підставив» росіян: бізнесмени у паніці
11K
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід

Новини

День освідчення. Які свята відзначаємо 8 лютого
Сьогодні, 00:20
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід
Вчора, 17:22
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Вчора, 04:50
День масажиста. Які свята відзначаємо 7 лютого
Вчора, 00:20
Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
6 лютого, 16:04

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua