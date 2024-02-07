Глава СБУ зустрівся з послами G7 у справі Bihus.Іnfo

Малюк голосив, що відбувається переформатування роботи тих підрозділів департаменту СБУ, «які потребують змін та підсилення»

Малюк заявив, що СБУ готова «захищати демократичні цінності, одним з ключових стовпів яких є свобода слова»

Голова Служби безпеки Василь Малюк зустрівся з послами країн «Великої сімки». Сторони обговорили питання взаємодії та демократичного розвитку України під час війни. Про це повідомляє СБУ.

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Як зазначається, зустріч відбулася за ініціативою СБУ у Києві. «Велику сімку» представляли посли П’єр Франческо Дзадзо (Італія), Гаель Вейсьєр (Франція), Мартін Єґер (Німеччина), Наталка Цмоць (Канада), Кунінорі Мацуда (Японія), а також заступник посла Ніколас Гаррокс (Велика Британія), виконуючий обов’язки посла Джеймс Хоуп (США) та Азієр Сантіллан (представник ЄС в Україні).

Малюк розповів їм про те, який внесок СБУ робить у захист країни, протидіючи зовнішнім і внутрішнім ворогам. Зокрема, про враження Кримського мосту, витіснення РФ з Чорного моря за допомогою власних унікальних розробок надводних дронів, знищення ворожої воєнної техніки та про інші спецоперації.

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Окремо Василь Малюк наголосив на готовності Служби безпеки «захищати демократичні цінності, одним з ключових стовпів яких є свобода слова». Говорили зокрема про ситуацію, яка склалася навколо редакції Bihus.Іnfo.

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Малюк зустрівся з послами країн «Великої сімки» фото: ssu.gov.ua/СБУ

Глава СБУ наголосив, що вже звільнено керівника Департаменту захисту національної державності та відбувається переформатування роботи тих підрозділів департаменту, «які потребують змін та підсилення».

«Незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100%. Це той стандарт, який ми маємо високо тримати, особливо під час війни. Я не допущу жодних порушень цього надважливого принципу демократії у діяльності СБУ», – сказав Малюк.

Нагадаємо, 16 січня у мережу злили відео із нібито вживанням наркотиків журналістами Bihus.Info під час новорічного корпоративу. Його поширив Youtube-канал «Народна правда», який зазначив, що є «проукраїнським інформаційним ресурсом, покликаним відповідати високим стандартам сучасної журналістики та професійної етики».

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Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео – частина команди, а саме оператори, при цьому, за його словами, самі журналісти наркотики не вживали. Він запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни, а всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

Водночас Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року: фрагменти прослуховування змонтовані з декількох епізодів, між якими минули місяці. За його словами, камери в номерах заміського комплексу, де співробітники проєкту святкували корпоратив, встановили представники «поки невстановленої служби».

СБУ прокоментувала розслідування Bihus.Info щодо стеження за журналістами в заміському комплексі «Українське село». Пресслужба заявила, що окремі співробітники Bihus.Info були клієнтами дилерів, які розповсюджували наркотики.

Згодом Малюк офіційно прокоментував стеження за редакцією Bihus.Info