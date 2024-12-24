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Самогубство підлітка, примусово вивезеного до РФ: Офіс генпрокурора відреагував

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Самогубство підлітка, примусово вивезеного до РФ: Офіс генпрокурора відреагував
Олександр Якущенко наклав на себе руки
фото: Важливі історії

Підліток планував повернутися до мами в Україну, але російська родина відібрала в нього український паспорт

Офіс генпрокурора розпочав провадження у звʼязку з інформацією про смерть українського підлітка Олександра Якущенка, вивезеного окупантами з Херсонщини. Про це повідомляє пресслужба ОГП.

«24 грудня у медіа була оприлюднена інформація про самогубство українського підлітка – вихованця будинку сімейного типу с. Токарівка Херсонської області, якого було незаконно переміщено на територію РФ. У звʼязку із цим розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляли росЗМІ, у РФ підліток Олександр Якущенко вчинив самогубство. Його примусово вивезли з дитячого будинку в Херсонській області та помістили в російську родину. Якущенку незадовго до смерті виповнилося 18 років.

Олександр Якущенко планував повернутися до мами в Україну, але російська родина відібрала в нього український паспорт, щоб він не міг поїхати.

У висновку судового експерта щодо смерті підлітка вказано, що 10 січня 2024 року він наклав на себе руки. Поряд з його тілом знайшли розібраний мобільний телефон, з якого була видалена вся інформація. 

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни окупанти примусово передали до російських сімей щонайменше 314 українських дітей: 67 із них оформили громадянство РФ. Про це йдеться у звіті Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету «Російська систематична програма примусового усиновлення та опіки українських дітей».

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Теги: Офіс Генерального прокурора росія росіяни депортація Україна українці Херсонщина

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Кримінал

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