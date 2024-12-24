Самогубство підлітка, примусово вивезеного до РФ: Офіс генпрокурора відреагував

Підліток планував повернутися до мами в Україну, але російська родина відібрала в нього український паспорт

Офіс генпрокурора розпочав провадження у звʼязку з інформацією про смерть українського підлітка Олександра Якущенка, вивезеного окупантами з Херсонщини. Про це повідомляє пресслужба ОГП.

«24 грудня у медіа була оприлюднена інформація про самогубство українського підлітка – вихованця будинку сімейного типу с. Токарівка Херсонської області, якого було незаконно переміщено на територію РФ. У звʼязку із цим розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляли росЗМІ, у РФ підліток Олександр Якущенко вчинив самогубство. Його примусово вивезли з дитячого будинку в Херсонській області та помістили в російську родину. Якущенку незадовго до смерті виповнилося 18 років.

Олександр Якущенко планував повернутися до мами в Україну, але російська родина відібрала в нього український паспорт, щоб він не міг поїхати.

У висновку судового експерта щодо смерті підлітка вказано, що 10 січня 2024 року він наклав на себе руки. Поряд з його тілом знайшли розібраний мобільний телефон, з якого була видалена вся інформація.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни окупанти примусово передали до російських сімей щонайменше 314 українських дітей: 67 із них оформили громадянство РФ. Про це йдеться у звіті Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету «Російська систематична програма примусового усиновлення та опіки українських дітей».