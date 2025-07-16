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Розвідка повідомила, чи зможе Україна застосувати ракети Tomahawk

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Розвідка повідомила, чи зможе Україна застосувати ракети Tomahawk
Основними носіями ракет є бойові кораблі або стратегічні бомбардувальники
фото з відкритих джерел

За словами представника ГУР, Україні важливо завдавати «кінетичних» ударів по військових об'єктах у РФ

Україна не має стратегічних літаків, аби застосовувати далекобійні ракети Tomahawk, якщо Сполучені Штати все ж передадуть цю зброю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника начальника Головного управління розвідки Вадима Скібіцького, якого цитує The Guardian.

«Їх непросто використовувати. Основними носіями є бойові кораблі або стратегічні бомбардувальники. У нас немає стратегічних бомбардувальників», – сказав він.

Представник розвідки наголосив, що Україні важливо завдавати «кінетичних» ударів по військових об'єктах в глибині Росії. Нині з Вашингтоном тривають переговори щодо зняття обмежень на використання ракет Atacms з радіусом дії 300 км.

За словами Скібіцького, оскільки Росія перемістила свої стратегічні військові бази більш ніж на 500 км від кордону з Україною, Україна може завдати по них удару лише за допомогою безпілотників із 5 кг вибухівки. Ракети Atacms же оснащені 500-кілограмовою вибухівкою і можуть спричинити більші руйнування: «Для нас дуже важливо отримати дозвіл від США на використання ракет великої дальності. Ми хочемо руйнувати і виводити з ладу, згідно з процедурою НАТО».

Tomahawk – це дозвукова крилата ракета великої дальності, розроблена в США. Залежно від модифікації, дальність польоту «Томагавка» варіюється. Сучасні версії, такі як Block IV і Block V, можуть вражати цілі на відстані до 1600-2500 км.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправки в Україну зброї великої дальності, здатної уразити цілі в Москві, Санкт-Петербурзі та інших віддалених російських регіонах. Йдеться про крилаті ракети «Томагавк».

Раніше газета Financial Times писала, що президент США під час приватної розмови закликав президента України Володимира Зеленського активізувати удари по території РФ та поцікавився, чи зможе Київ завдати удару по Москві. Телефонна розмова, за даними видання, відбулася 4 липня. Двоє співрозмовників Financial Times розповіли, що під час бесіди Трамп запитав у Зеленського, чи готова Україна завдавати ударів по військових об’єктах у глибині Росії за умови отримання відповідної зброї від США.

До слова, Дональд Трамп заявив, що не планує постачати Києву ракети великої дальності, після того, як з'явилося повідомлення, що він закликав президента Володимира Зеленського завдати удару по російській столиці.

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Теги: зброя США ГУР ракета

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