Пошук тіл загиблих. Спеціальний урядовий уповноважений назвав ключову проблему

«Ключова проблема – брак спеціальних рефрижераторів»

Однією з найбільших проблем зберігання тіл загиблих є недостатня кількість спеціальних рефрижераторів, які дозволяють зберігати їх у належних умовах. Про це розповів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов в інтерв’ю «Главкому».

«Однією із ключових проблем зберігання тіл (останків) осіб є недостатня кількість спеціальних рефрижераторів, в яких вони зберігаються у належних умовах. Проте не можу сказати, що їх критично не вистачає. Якщо така проблема десь і виникає, вона швидко вирішується. У нас є можливості в належних умовах зберігати в тому числі тіла окупантів, які готуємо на обмін», – повідомив він.

Уповноважений зазначив, що тіла зберігаються в установах судово-медичних бюро, які є стаціонарними установами та мають відповідні морги. Також є додаткові рефрижератори на базі автомобілів або рефрижератори вагонного, контейнерного типу.

Добросердов зауважив, що обміни тілами відбуваються регулярно. «Просто сторони в цьому питанні дотримуються домовленостей щодо обміну. Причому здебільшого тіло на тіло міняємо. Звісно, з урахуванням ситуації на фронті. Наприклад, відбувся бій. Якщо є можливість всіх наших на всіх їхніх поміняти, ми поміняємо. Так само може бути і навпаки», – роз’яснив він.

Уповноважений також порадив усім звертатись на гарячу лінію 16-98 для отримання рекомендацій та алгоритму дій від оператора. Він додав, що окрім телефону є електронна пошта і всі обставини можна викласти в електронному листі – за цією інформацією буде розпочато і кримінальне провадження, і розшук особи, зниклої безвісти.

Нагадаємо, близько 10-15% рідних військових, які зникли безвісти, не зверталися із заявами про зникнення до поліції. Артур Добросердов розповів, що на початку роботи з реєстром у вересні 2023 року, там було трохи більше 9 тис. записів про зниклих безвісти. Зараз їх налічується вже 37 тис.

Нагадаємо, в Україні з травня 2023 року працює Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються. ЗСУ самі в обов'язковому порядку запускають розшук і подають інформацію до реєстру, якщо мають підстави вважати військового зниклим безвісти або полоненим, але часто першими б'ють на сполох родичі військового, щойно він перестає виходити на зв'язок. Артур Добросердов в інтерв’ю «Главкому» розповів, яким є алгоритм дій для громадян, у який зникла рідна людина на війні, та як не стати жертвами аферистів, які вимагають гроші за інформацію про неї.

До слова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець застеріг українців від публічного розповсюдження персональних даних військовополонених, цивільних, яких незаконно утримує Росія, та їхніх родичів.