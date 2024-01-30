Капелани ПЦУ провели молебень в Лаврі за перемогу України (фото)

Капелани ПЦУ спільно з намісником Лаври провели молитву біля преподобних Печерських

Сьогодні у Києво-Печерській лаврі капелани ПЦУ спільно з намісником Лаври архімандритом Авраамієм провели молебень за перемогу України над агресором, за наше військо, владу та весь український народ. Молитва лунала біля преподобних Печерських, що спочивають у Дальніх печерах. Про це йдеться на сторінці Києво-Печерської лаври.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Жахи війни змушують поглянути на земне життя під іншим кутом. В таких умовах люди потребують більшої духовної підтримки, порад та настанов. Саме військові капелани допомагають знайти відповіді за допомогою слова Божого. Капелани є для воїнів як священиками, так і вірними друзями, які готові підставити плече та духовно захищати наших героїв. Віримо, що з допомогою Божою та за молитвами преподобних Печерських Україна здобуде перемогу і запанує справедливий мир», – йдеться в повідомленні.

Молитва лунала біля преподобних Печерських, що спочивають у Дальніх печерах фото: Facebook/Києво-Печерська Лавра

Капелани ПЦУ спільно з намісником лаври архімандритом Авраамієм провели молебень за перемогу України фото: Facebook/Києво-Печерська Лавра

Капелани ПЦУ молилися за перемогу України та український народ фото: Facebook/Києво-Печерська Лавра

Нагадаємо, Московська церква в Україні видала цьогорічний православний церковний календар з братією Києво-Печерської лаври в юрисдикції УПЦ МП російською мовою.

Як повідомлялося, віряни Московського патріархату прийшли у Києво-Печерську лавру відзначати Водохреще за старим календарем, попри те, що віряни ПЦУ вже відсвяткували Хрещення Господнє 6 січня.