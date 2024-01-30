Головна Київ Новини
search button user button menu button

Капелани ПЦУ провели молебень в Лаврі за перемогу України (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Капелани ПЦУ провели молебень в Лаврі за перемогу України (фото)
Капелани ПЦУ спільно з намісником Лаври архімандритом Авраамієм звершили молебень за Україну
фото: Facebook/Києво-Печерська Лавра

Капелани ПЦУ спільно з намісником Лаври провели молитву біля преподобних Печерських

Сьогодні у Києво-Печерській лаврі капелани ПЦУ спільно з намісником Лаври архімандритом Авраамієм провели молебень за перемогу України над агресором, за наше військо, владу та весь український народ. Молитва лунала біля преподобних Печерських, що спочивають у Дальніх печерах. Про це йдеться на сторінці Києво-Печерської лаври.

«Жахи війни змушують поглянути на земне життя під іншим кутом. В таких умовах люди потребують більшої духовної підтримки, порад та настанов. Саме військові капелани допомагають знайти відповіді за допомогою слова Божого. Капелани є для воїнів як священиками, так і вірними друзями, які готові підставити плече та духовно захищати наших героїв. Віримо, що з допомогою Божою та за молитвами преподобних Печерських Україна здобуде перемогу і запанує справедливий мир», – йдеться в повідомленні.

Молитва лунала біля преподобних Печерських, що спочивають у Дальніх печерах
Молитва лунала біля преподобних Печерських, що спочивають у Дальніх печерах
фото: Facebook/Києво-Печерська Лавра
Капелани ПЦУ спільно з намісником лаври архімандритом Авраамієм провели молебень за перемогу України
Капелани ПЦУ спільно з намісником лаври архімандритом Авраамієм провели молебень за перемогу України
фото: Facebook/Києво-Печерська Лавра
Капелани ПЦУ молилися за перемогу України та український народ
Капелани ПЦУ молилися за перемогу України та український народ
фото: Facebook/Києво-Печерська Лавра

Нагадаємо, Московська церква в Україні видала цьогорічний православний церковний календар з братією Києво-Печерської лаври в юрисдикції УПЦ МП російською мовою.

Як повідомлялося, віряни Московського патріархату прийшли у Києво-Печерську лавру відзначати Водохреще за старим календарем, попри те, що віряни ПЦУ вже відсвяткували Хрещення Господнє 6 січня.

Читайте також: Мережа обурена. Московську церкву знову пустили в Київську Лавру
Теги: війна Києво-Печерська лавра православна церква Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталій Стадник пропрацював у Тернопільській обласній прокуратурі понад 17 років
Мав трьох неповнолітніх дітей та бронь, але пішов на війну. Згадаймо прокурора Віталія Стадника
22 сiчня, 09:00
ЗСУ дуже професійно підійшли до реалізації завдання
Так що ж це палало у Ленінградській області?
21 сiчня, 19:34
Олаф Шольц обіцяє продовжувати надавати Україні допомогу
Шольц назвав розмір військової допомоги Україні від Німеччини у 2024-му
17 сiчня, 07:35
На світанку на Дніпропетровщині сили ППО працювали по ворожих ракетах
Сили ППО збили на Дніпропетровщині дві крилаті ракети
13 сiчня, 09:44
Окупанти майже щоночі атакують Україну дронами
Уночі окупанти запускали по Україні «Шахеди»: які наслідки
8 сiчня, 07:12
На фронті ситуація дуже складна зараз. І складна вона саме за недостатньої кількості піхоти по підрозділам
Піхоті треба справедливість
5 сiчня, 11:54
«Цей рік точно піде «не за планом»»
Дві новини для українців на початку 2024 року: гарна і не дуже
3 сiчня, 08:53
Захисники на фронті творять дива. Те, що відбувається в тилу, ладне перекреслити цей героїзм
Про рік, що минув, та ракети, що летять
1 сiчня, 11:55
У Львові уламки дрона влучили в музей Шухевича
У новорічну ніч окупанти запустили по Україні майже 30 «Шахедів»
1 сiчня, 07:18

Новини

Капелани ПЦУ провели молебень в Лаврі за перемогу України (фото)
Капелани ПЦУ провели молебень в Лаврі за перемогу України (фото)
У Києві нетверезий чоловік влаштував стрілянину з вікна квартири
У Києві нетверезий чоловік влаштував стрілянину з вікна квартири
Шпигував за ЗСУ: у Києві затримано російського агента
Шпигував за ЗСУ: у Києві затримано російського агента
Хто рятує столичне метро: цікаві факти про компанію, якій віддали мільйони без тендера
Хто рятує столичне метро: цікаві факти про компанію, якій віддали мільйони без тендера
На Київщині через падіння уламків сталася пожежа на території підприємства (фото)
На Київщині через падіння уламків сталася пожежа на території підприємства (фото)
У Київській області пролунали вибухи
У Київській області пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
ЗСУ знищили російський Су-34
16K
Росія заявила про атаку румунських винищувачів на Херсонщину: Бухарест відреагував
15K
У Київській області пролунали вибухи
11K
Зеленський звільнив Залужного? Інформпростір вибухнув чутками (оновлено)
11K
Нардепи вирішили рятувати Кличка
8000
Головнокомандувач ЗСУ Залужний відповів на чутки про звільнення красномовним фото

Новини

Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Сьогодні, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:10
День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Які свята відзначаємо 30 січня
Сьогодні, 00:00
Відновлення енергосистеми. Міністр попередив споживачів, які мають борги
Вчора, 19:17
ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:08
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Вчора, 06:32

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua