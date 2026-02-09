Як будуть вимикати світло 10 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

10 лютого 2026 року в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. «Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури країни частково знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів розширену селекторну нараду щодо ліквідації наслідків масованих російських ударів по енергосистемі, що відбулися 7 лютого. Найбільш критична ситуація наразі зберігається в Києві та шести населених пунктах Херсонщини, де постійні атаки безпілотників унеможливлюють швидке відновлення мереж.

Як повідомлялося, у Києві планують запустити додаткові 9 МВт генеруючих потужностей для стабілізації енергосистеми після масованих російських ударів.

До слова, голови областей та міст повинні підготувати плани захисту енергетичної інфраструктури до наступного опалювального сезону. Їх потрібно надати до 1 вересня.