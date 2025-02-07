Зеленський розповів, скільки вантажів експортовано за час роботи морського коридору
У березні 2024 року український морський коридор запрацював у цілодобовому режимі
За півтора року роботи українського морського коридору було перевезено 100 млн тонн вантажів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За словами президента, експорт охопив 53 країни світу в Азії, Африці, Європі та Америці.
«І цей результат відчувається не лише в Україні, а й у відповідних країнах, які споживають наше продовольство. Україна, захищаючи себе в цій війні, дбає і про глобальну продовольчу безпеку завдяки роботі морського коридору. Бо стійкість нашої морської галузі – це не лише про економіку, це й про захист людяності», – наголосив він.
Нагадаємо, у березні 2024 року український морський коридор запрацював у цілодобовому режимі, отримавши необхідні погодження зі Збройними силами України.
Як повідомлялося, за пів року роботи Чорноморського коридору, організованого Україною, з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. З них 14,3 млн тонн – це продукція українських аграріїв.
До слова, Україна має значну проблему з дисбалансом імпорту та експорту. Імпорт – і це стосується не зброї – значно перевищує наш експорт.
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