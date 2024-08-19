Ялта частково залишилася без світла

Раніше в багатьох районах Криму сталися аварійні відключення світла

Ялта частково знеструмлена через аварію. Про це повідомляє підприємство «Крименерго».

Через аварію сталося часткове відключення енергопостачання в Ялті (10-й мікрорайон і прилеглі вулиці). Знеструмлено 27 трансформаторних підстанцій. Без світла 1477 осіб.

На місці аварії працює бригада «Крименерго». Тривають ремонтні роботи. Зокрема, ситуацію зі світлом обіцяють виправити впродовж трьох годин.

Раніше в багатьох районах Криму сталися аварійні відключення світла. Частково були знеструмлені Ялта, Євпаторія, Алушта, Сімферополь. Як повідомив російський глава Криму Сергій Аксьонов, відключення електроенергії пов'язане з аномально спекотною погодою. Також фіксувалися масові відключення світла в Керчі та Феодосії.

Нагадаємо, починаючи із понеділка, 19 серпня, в Україні через спеку знову повертаються графіки відключень світла. У вечірні години буде застосована одна черга.

Зокрема, сьогодні, 19 серпня, застосування однієї черги відключень планується з 18:00 до 21:30.

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Раніше «Укренерго» прогнозувало зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.