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Чому Захід так стримано відреагував на підрив Каховської ГЕС?

glavcom.ua
Каховська ГЕС була зруйнована окупантами
фото з відкритих джерел

Росія готується запустити чергову інформаційну кампанію з дискредитації України

Усі помітили досить стриману реакцію західних лідерів та організацій на підрив Росією Каховської ГЕС.

Не думаю, що це через те, що у когось є сумніви відносно того, хто здійснив цей злочин (маю на увазі заяви про необхідність розслідування). Тим більше, що була чітко озвучена ствердна думка про те, що підрив здійснили зсередини.

Думаю, що така досить стримана реакція на катастрофу свідчить про відсутність розуміння того, а чим конкретно може відповісти Захід. На рівні дій.

На Заході продовжують грати з Путіним у шахи (з точки зору довгостроковості результату), в той час, як він в потрібний йому момент просто згрібає фігури з шахівниці.

Крім того. Ніхто не каже, що потрібно відміняти правила та процедури. Але треба розуміти, що Росія не живе в такій логіці та системі координат. Прямо навпаки – живе в системі антиправил.

***

ГУР повідомляє, що Росія готується запустити чергову інформаційну кампанію з дискредитації України та її військово-політичного керівництва щодо трагедії на Каховській ГЕС.

Все стандартно. Агресивна лексика подається в контексті твердження про відповідальність України за підрив дамби. А тексти супроводжуватимуться коментарями з фейкових акаунтів (типу, від імені українських та іноземних читачів).

Парадокс. Російську пропаганду можна прогнозувати уже навіть на рівні тез та формулювань (один і той самий заяложений підхід), але для внутрішнього споживача все одно працює.

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Джерело
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Теги: росія злочин Каховська ГЕС

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Олеся Яхно

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