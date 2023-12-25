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Юрчишин відповів, чи зміняться для журналістів правила виїзду за кордон після втечі Печія

Діана Гасюк
glavcom.ua
Юрчишин відповів, чи зміняться для журналістів правила виїзду за кордон після втечі Печія
Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин
фото з відкритих джерел

Ярослав Юрчишин: «Ми зацікавлені у тому, щоб журналісти мали змогу висвітлювати події в Україні та світі»

Правила виїзду за кордон для журналістів не будуть змінені після того, як з відрядження не повернувся ведучий 24 каналу Олексій Печій. Про це в етері Громадського радіо розповів голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

За його словами, з моральної та етичної точки зору вчинок журналіста Олексія Печія дуже ганебний.

«З іншої точки зору, ми як держава маємо розуміти, що верховенство права – це не про якийсь персональний випадок, а це реакція, що має бути на якісь системні порушення», – каже Юрчишин.

Він додав, що є більше прикладів, коли журналісти повертаються з міжнародних конференцій, де вони висвітлювали події в Україні, чи з міжнародних відряджень, де вони висвітлювали події світу, бо українці теж не мають жити в інформаційному вакуумі, а мають розуміти, що відбувається у світі, бо нам треба переконувати світ боротись із країною-терористом.

«Ми як комітет обговорювали й підтримуємо позицію МКІП, що ця подія не призведе до якихось змін щодо правил перетину кордону журналістами, які відбувають у відрядження. Ми зацікавлені у тому, щоб журналісти мали змогу висвітлювати події в Україні та світі, а цей випадок буде на совісті цього пана», – каже Юрчишин.

Нагадаємо, у четвер, 22 грудня стало відомо, що ведучий «24 Каналу» Олексій Печій виїхав з України та заявив, що не повернеться

У Міністерстві культури та інформаційної політики України прокоментували втечу журналіста «24 Каналу» Олексія Печія за кордон. Він використав робоче відрядження до Євросоюзу на Саміт ЄС, який проходив від 14 до 15 грудня.

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