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Україна евакуювала понад 30 своїх громадян із Сирії – деталі операції від розвідки

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Україна евакуювала понад 30 своїх громадян із Сирії – деталі операції від розвідки
Евакуйовані громадяни вже приземлились в аеропорту Кишинева, звідки далі вирушать додому в Україну
фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України/Telegram

Серед групи – 15 дітей

 

Головне управління розвідки Міністерсьва оборони України спільно з МЗС провели успішну операцію, у результаті якої з території Сирії через Ліван вдалося евакуювати 34 людини. Це 31 громадянин України та троє громадян Сирії, родичі українців із законним правом в’їзду на територію нашої держави.  Серед групи – 15 дітей, повідомляє пресслужба розвідки. Людей вивезли за дорученням Президента України Володимира Зеленського.

«Дякуємо за допомогу у здійсненні місії ліванській стороні, зокрема генеральному менеджеру спортивних та молодіжних закладів у Лівані – доктору  Наджи Хаммуду, а також авіакомпанії Sky Up за постійну підтримку. За сприяння у проведенні евакуаційної місії також висловлюємо вдячність владі Республіки Молдова», – ідеться у повідомленні розвідки.

Евакуйовані громадяни вже приземлились в аеропорту Кишинева, звідки далі вирушать додому в Україну.

Україна евакуювала понад 30 своїх громадян із Сирії – деталі операції від розвідки фото 1

«Дякую Воєнній розвідці України та посольству України в Лівані за можливість повернутись в Україну та побачити своїх рідних – уперше за 10 років», – сказала евакуйована громадянка України.

Україна евакуювала понад 30 своїх громадян із Сирії – деталі операції від розвідки фото 2

 «Здійснена нині важлива операція з порятунку українців із Сирії – черговий доказ, що Україна допомагає своїм громадянам – скрізь, всюди і завжди. Воєнні розвідники разом з колегами з МЗС роблять все можливе, щоб захистити права наших людей, допомогти кожному й кожній, хто опинився в біді», – наголосив  начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Україна евакуювала понад 30 своїх громадян із Сирії – деталі операції від розвідки фото 3

У розвідці також нагадали, що починаючи з серпня 2024 року здійснили чотири етапи  евакуації із території Лівану та врятували 302 людини – 217 українців та 85 громадян інших держав.

Раніше загін спеціальної розвідки «Янголи» евакуював з тимчасово окупованого Криму родину офіцера Військово-морських Сил. Сім'ю переслідувала ФСБ РФ. 

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Теги: евакуація Кирило Буданов Ліван Україна Молдова

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