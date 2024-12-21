Україна евакуювала понад 30 своїх громадян із Сирії – деталі операції від розвідки

Евакуйовані громадяни вже приземлились в аеропорту Кишинева, звідки далі вирушать додому в Україну

Серед групи – 15 дітей

Головне управління розвідки Міністерсьва оборони України спільно з МЗС провели успішну операцію, у результаті якої з території Сирії через Ліван вдалося евакуювати 34 людини. Це 31 громадянин України та троє громадян Сирії, родичі українців із законним правом в’їзду на територію нашої держави. Серед групи – 15 дітей, повідомляє пресслужба розвідки. Людей вивезли за дорученням Президента України Володимира Зеленського.

«Дякуємо за допомогу у здійсненні місії ліванській стороні, зокрема генеральному менеджеру спортивних та молодіжних закладів у Лівані – доктору Наджи Хаммуду, а також авіакомпанії Sky Up за постійну підтримку. За сприяння у проведенні евакуаційної місії також висловлюємо вдячність владі Республіки Молдова», – ідеться у повідомленні розвідки.

Евакуйовані громадяни вже приземлились в аеропорту Кишинева, звідки далі вирушать додому в Україну.

«Дякую Воєнній розвідці України та посольству України в Лівані за можливість повернутись в Україну та побачити своїх рідних – уперше за 10 років», – сказала евакуйована громадянка України.

«Здійснена нині важлива операція з порятунку українців із Сирії – черговий доказ, що Україна допомагає своїм громадянам – скрізь, всюди і завжди. Воєнні розвідники разом з колегами з МЗС роблять все можливе, щоб захистити права наших людей, допомогти кожному й кожній, хто опинився в біді», – наголосив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

У розвідці також нагадали, що починаючи з серпня 2024 року здійснили чотири етапи евакуації із території Лівану та врятували 302 людини – 217 українців та 85 громадян інших держав.

Раніше загін спеціальної розвідки «Янголи» евакуював з тимчасово окупованого Криму родину офіцера Військово-морських Сил. Сім'ю переслідувала ФСБ РФ.