Підозра директору НАБУ. Кравченко оприлюднив плівки

Кравченко заявив, що директор НАБУ фіктивно усиновив дитину

Генеральний прокурор Руслан Кравченко опублікував плівки щодо директора НАБУ Семена Кривоноса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис в Telegram.

За словами Кравченка, суд встановив факт вчинення Кривоносом злочину, однак покарання він нібито уникнув завдяки фіктивному усиновленню дитини.

Генпрокурор Кравченко, який написав заяву про відставку і виїхав за кордон "у службове відрядження" заявив, що директор НАБУ Кривонос фіктивно усиновив дитину



Відео нібито допиту матері дитини Кравченко оприлюднив у своєму тг-каналі pic.twitter.com/ZJZ8YRq33p — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 14, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Йдеться про справу, коли Кривоноса та його спільника звинувачували у підкупі студентів Київського національного лінгвістичного університету та Університету ім. Шевченка. За даними Кравченка, на це вони витратили 90 тис. грн.

Перша частина оприлюднених плівок стосується саме обставин усиновлення та отримання, як стверджує генпрокурор, незаконної підстави для звільнення від відповідальності.

Зауважимо, що на офіційних ресурсах Офісу генпрокурора немає цього відео.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За його словами, рішення було ухвалене на підставі матеріалів, зібраних у межах кримінальних проваджень. Окремо генпрокурор повідомив про ще одну підозру, яка, за його словами, стосується близької до керівника САП особи.

Опісля цього президент Володимир Зеленський заявив, що генеральний прокурор Руслан Кравченко має залишити посаду. За його словами, це єдиний шлях для очільника Офісу генерального прокурора.

До слова, Національне антикорупційне бюро України відповіло на заяви генерального прокурора Руслана Кравченка щодо підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та нібито пропозицій гарантій недоторканності. Бюро заявило, що Кривоносу офіційно не вручали підозру.

Зауважимо, що генеральний прокурор Руслан Кравченко наразі перебуває у закордонному відрядженні.

Як повідомлялося, 15 вересня Верховна Рада проголосує за відставку генпрокурора Руслана Кравченка.