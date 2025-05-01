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Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2025 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2025 року
За минулу добу відбулося 196 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1163-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 196 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора, 30 квітня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету та 92 авіаударів, скинувши 139 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5900 обстрілів, зокрема 145 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2677 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Михайлівське, Мала Рибиця, Проходи, Миропільське, Новодмитрівка, Угроїди Сумської області; Русин Яр, Малинівка, Гродівка, Миролюбівка, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Новопіль, Русин Яр, Зоря, Олександро-Калинове, Нова Полтавка, Зелений Кут, Ялта, Іванівка, Гродівка, Миролюбівка, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ Донецької області; Гуляйполе Запорізької області; Томарине Херсонської області

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по дев’яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному засобу ППО, одному артилерійському засобу та трьох пунктах управління противника.

На Харківському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2025 року фото 1

Ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2025 року фото 2

Вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в бік Петропавлівки, Глушківки, Новоосинового та Загризового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2025 року фото 3

Ворог атакував 36 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новосергіївка, Надія, Твердохлібове, Рідкодуб, Нове, Новий Мир, Зелена Долина, Колодязі та в напрямку Новомихайлівки, Греківки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2025 року фото 4

Наші воїни успішно зупинили дві атаки противника поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2025 року фото 5

Окупанти шість разів атакували в районах Білої Гори, Андріївки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2025 року фото 6

Ворог здійснив десять атак у районах Дружби, Дачного, Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2025 року фото 7

Наші захисники зупинили 85 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Промінь, Даченське, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямку Зорі, Малинівки, Миролюбівки, Гнатівки, Олександрополя, Покровська, Новосергіївки, Нової Полтавки.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2025 року фото 8

Противник вчора здійснив 16 атак у районах Костянтинополя, Привільного, Вільного Поля та в бік Одрадного, Шевченко і Багатиря.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2025 року фото 9

Окупаційні війська п’ять разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Степового, Лобкового та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2025 року фото 10

Наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2025 року фото 11

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби на даному напрямку відбулося 21 боєзіткнення, ворог завдав 13 авіаударів, скинувши при цьому 16 керованих авіаційних бомб, і здійснив 266 обстрілів, п’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 11 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 112 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 139 автомобілів окупантів.

Нагадаємо, триває 1163-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: авіація озброєння танки втрати ворог

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