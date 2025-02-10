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Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2025 року
Ситуація на фронті 10 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

Ворог був також активний на Торецькому напрямку

Противник завдав два ракетних та 58 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 86 КАБ, здійснив 1086 ударів дронами-камікадзе та 4429 обстрілів позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 92 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку 

Наші воїни відбили три атаки ворога в районах Вовчанська та Фиголівки. Агресор завдав авіаційних ударів по населених пунктах Нестерне та Слатине.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2025 року фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворог здійснив сім атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку, поблизу Богуславки, Степової Новосілки, Голубівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. Наші оборонці успішно відбили шість атак, ще одне бойове зіткнення продовжується.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Російські війська десять разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Ямполівка, Колодязі, Копанки та Новолюбівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Окупанти протягом минулої доби 12 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка. Два бойових зіткнення поблизу Торецька тривають до цього часу.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

За день ворог здійснив 31 штурм позицій наших оборонців. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Дачне. Два бойових зіткнення ще тривають. Ворог завдав авіаударів по населеним пунктам Звірове, Покровськ, Філія та Гродівка.

За попередніми підрахунками, протягом минулої доби наші воїни ліквідували 114 та поранили 97 окупантів на даному напрямку; знищили один бронетранспортер, сім автомобілів, п’ять мотоциклів, чотири БпЛА, крім того, суттєво пошкодили танк та дві гармати загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Окупанти вісім разів марно намагалися прорватися поблизу населеного пункту Костянтинопіль. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Розлив, Одрадне, Новосілка та Сторожове, загалом ворог залучив чотири керовані бомби та 24 некеровані ракети.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2025 року фото 7

На Курському напрямку

Українські захисники відбили 17 атак загарбників, одне бойове зіткнення ще триває. Крім того, ворог завдав 23 авіаудари, застосувавши 37 КАБ, здійснив 394 артилерійські обстріли, зокрема вісім із реактивної системи залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2025 року фото 8

На Сіверському, Гуляйпільському, Придніпровському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив. Водночас завдав авіаційних ударів 43 керованими бомбами та 10 некерованими ракетами по районах населених пунктів Гуляйполе, Червоне, Новопіль, П’ятихатки, Кам’янське, Лук’янівське, Степногірськ та Придніпровське.

Нагадаємо, триває 1083-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб Торецьк ворог штурм Покровськ

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