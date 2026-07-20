Дрон, який не лише «кошмарить» росіян: військові розказали про важливу місію «Баби Яги» на фронті

Безпілотник доставляє на передову медикаменти, продукти й особисті передачі, коли наземна логістика стає надто небезпечною

Легендарний український дрон «Вампір» («Баба Яга»), який російські військові вважають одним із найнебезпечніших на фронті, використовується не лише для ударів по ворогу. Безпілотник доставляє на позиції ліки, продукти, особисті посилки бійців і навіть евакуює тварин із небезпечних районів. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Чому росіяни полюють на «Бабу Ягу»? Ексклюзив із лабораторії, де модернізують легендарний дрон».

Фахівець лабораторії наземних роботизованих комплексів 14-ї ОМБр Сергій розповів, що через постійні атаки російських FPV-дронів та контроль основних доріг доставка вантажів на передову стала однією з найнебезпечніших операцій. Тому частину логістичних завдань взяли на себе важкі безпілотники «Вампір».

Серед вантажів, які доставляють дрони, – боєкомплект, пальне, продукти, медикаменти та особисті передачі від рідних. Іноді військові просять привезти й зовсім незвичні речі.

«З того, що запам'яталося: хлопці і дівчата на позиціях неодноразово просили нас придбати звичайні газети з новинами, щоб мати можливість їх почитати й бути в курсі актуальних подій», – розповів військовий.

У підрозділі навіть налагодили власне виробництво продуктів для фронту. Через літню спеку м'ясо коптять за спеціальною технологією, а потім вакуумують, щоб воно могло довго зберігатися на позиціях. Усе обладнання для цього надали волонтери.

Після модернізації та інтеграції Starlink можливості дрона розширилися. Завдяки стабільнішому зв'язку «Вампір» може не скидати вантаж із висоти, а фактично акуратно залишати його в потрібному місці. За необхідності безпілотник також здатний забирати зворотний вантаж.

Однією з найбільш незвичних місій стала евакуація домашніх тварин із зони бойових дій. За словами військового, за допомогою «Баби Яги» вдалося вивезти кота Барсіка та собаку Загиблика, яких доправили у безпечне місце спеціальними повітропроникними контейнерами під дроном.

Раніше «Главком» писав, що бійці 21 бригади відбили в росіян полонених побратимів за допомогою «Вампіра».