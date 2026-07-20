Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дрон, який не лише «кошмарить» росіян: військові розказали про важливу місію «Баби Яги» на фронті

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Дрон, який не лише «кошмарить» росіян: військові розказали про важливу місію «Баби Яги» на фронті
Військові розповіли, як «Вампір» допомагає забезпечувати позиції в кіл-зоні
фото: пресслужба 14-ї ОМБр

Безпілотник доставляє на передову медикаменти, продукти й особисті передачі, коли наземна логістика стає надто небезпечною

Легендарний український дрон «Вампір» («Баба Яга»), який російські військові вважають одним із найнебезпечніших на фронті, використовується не лише для ударів по ворогу. Безпілотник доставляє на позиції ліки, продукти, особисті посилки бійців і навіть евакуює тварин із небезпечних районів. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Чому росіяни полюють на «Бабу Ягу»? Ексклюзив із лабораторії, де модернізують легендарний дрон».

Фахівець лабораторії наземних роботизованих комплексів 14-ї ОМБр Сергій розповів, що через постійні атаки російських FPV-дронів та контроль основних доріг доставка вантажів на передову стала однією з найнебезпечніших операцій. Тому частину логістичних завдань взяли на себе важкі безпілотники «Вампір».

Серед вантажів, які доставляють дрони, – боєкомплект, пальне, продукти, медикаменти та особисті передачі від рідних. Іноді військові просять привезти й зовсім незвичні речі.

«З того, що запам'яталося: хлопці і дівчата на позиціях неодноразово просили нас придбати звичайні газети з новинами, щоб мати можливість їх почитати й бути в курсі актуальних подій», – розповів військовий.

У підрозділі навіть налагодили власне виробництво продуктів для фронту. Через літню спеку м'ясо коптять за спеціальною технологією, а потім вакуумують, щоб воно могло довго зберігатися на позиціях. Усе обладнання для цього надали волонтери.

Після модернізації та інтеграції Starlink можливості дрона розширилися. Завдяки стабільнішому зв'язку «Вампір» може не скидати вантаж із висоти, а фактично акуратно залишати його в потрібному місці. За необхідності безпілотник також здатний забирати зворотний вантаж.

Однією з найбільш незвичних місій стала евакуація домашніх тварин із зони бойових дій. За словами військового, за допомогою «Баби Яги» вдалося вивезти кота Барсіка та собаку Загиблика, яких доправили у безпечне місце спеціальними повітропроникними контейнерами під дроном.

Раніше «Главком» писав, що бійці 21 бригади відбили в росіян полонених побратимів за допомогою «Вампіра».

Читайте також:

Теги: війна росіяни військові фронт безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лжепророки «русского міра» дадуть відповідь за зло
Немилосердна кара чекає на таких, як Гундяєв
6 липня, 12:32
Наземні роботизовані комплекси доставляють боєприпаси й харчування та евакуюють поранених на найскладніших ділянках фронту
НРК замінили військових: понад 16 тис. місій на фронті за червень
10 липня, 05:30
У Росії загострюється паливна криза
Черги за бензином у Росії: для водіїв запроваджено незвичні «правила поведінки»
9 липня, 16:29
Лайма Вайкуле пояснила, куди Росія витрачає гроші
Лайма Вайкуле іронічно висловилася про бензиновий колапс у Росії
14 липня, 13:13
Ситуація на фронті 17 липня
229 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 липня 2026
17 липня, 22:20
70% фінансування військово-промислового комплексу Росії забезпечують доходи від продажу нафти й газу
Звідки у Путіна гроші на війну? Російський економіст назвав головне джерело
4 липня, 21:15
У МЗС Росії озвучили нову заяву про завершення війни
Лавров відповів, за якої умови Росія закінчить війну
10 липня, 08:32
Сили оборони вдарили по низці важливих воєнно-економічних і військових цілей ворога
Сили оборони уразили 18 російських суден
10 липня, 19:42
Трамп розкрив, що почув від Путіна про завершення війни
Трамп назвав терміни завершення війни в Україні
15 липня, 15:29

Суспільство

Синоптики попередили про грози та град: які регіони України накриє негода 21 липня
Синоптики попередили про грози та град: які регіони України накриє негода 21 липня
Дрон, який не лише «кошмарить» росіян: військові розказали про важливу місію «Баби Яги» на фронті
Дрон, який не лише «кошмарить» росіян: військові розказали про важливу місію «Баби Яги» на фронті
Генштаб прокоментував інформацію про відставку Сирського
Генштаб прокоментував інформацію про відставку Сирського
Зеленський продовжує зустрічі з військовими: відбулися розмови з Драпатим та Білецьким
Зеленський продовжує зустрічі з військовими: відбулися розмови з Драпатим та Білецьким
Зеленський зустрівся з заступником начальника Генштабу Горбатюком (фото)
Зеленський зустрівся з заступником начальника Генштабу Горбатюком (фото)
Ватикан готовий прийняти переговори лідерів: Зеленський розкрив подробиці
Ватикан готовий прийняти переговори лідерів: Зеленський розкрив подробиці

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 липня 2026
95K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
74K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
69K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення

Новини

За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
Сьогодні, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua