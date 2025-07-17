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Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1240-ва доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 160 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбники завдали по території України одного ракетного та 78 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 125 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4150 дронів-камікадзе та здійснили 5662 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 102 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Ободи Сумської області; Добропілля Донецької області; Білогір’я, Успенівка, Новоандріївка, Плавні Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили 21 штурмову дію окупантів. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 33 керовані бомби, а також здійснив 340 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого, Строївки та в бік Кудіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

За добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Синьківка та Загризове.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Надія, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Зелена Долина, Торське та у бік Серебрянки.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

У районі Григорівки та у бік Виїмки, противник чотири рази атакував позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано сім боєзіткнень, загарбник атакував у районі Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори й Предтечиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив дев’ять атак в районах Щербинівки, Неліпівки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка та Олексіївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Ворог 22 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Піддубне, Мирне, Вільне Поле, Воскресенка та Зелене Поле.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2025 року фото 9

Нагадаємо, триває 1240-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб

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