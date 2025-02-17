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Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2025 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2025 року
Окупанти активні на Покровському та Новопавлівському напрямках
фото: Генштаб ЗСУ

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Новопавлівському напрямках

За минулу добу відбулося 117 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися углиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Новини війни

Окупанти завдали одного ракетного та 53 авіаційних ударів, залучивши дві ракети та скинувши 72 керовані авіаційні бомби. Крім цього, ворог задіяв для ударів 1152 дрони-камікадзе та здійснив 4197 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку. За наявними на цей час даними, втрати ворога на даному напрямку за сьогодні склали 172 військовослужбовці вбитими та пораненими, знищено два танки, 17 автомобілів, два мотоцикли та один міномет, крім того, суттєво пошкоджено ще три ворожі танки, три одиниці автомобільної техніки та міномет противника.

На Харківському напрямку

Наші війська відбивали дві атаки противника в напрямку Вовчанська, одну атаку зупинено, ще одна - триває. Противник успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2025 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив наступальні дії поблизу Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного. Одинадцять бойових зіткнень завершено, ще п’ять ворожих атак тривають до цього часу.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новосергіївка, Новоєгорівка, Новоплатонівка, Новолюбівка, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка, Колодязі та Дронівка. Українські захисники зупинили десять ворожих атак, три бойових зіткнення досі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2025 року фото 3

На Сіверському напрямку

Поблизу населеного пункту Григорівка, наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Окупанти атакували вісім разів в районах Часового Яру та Васюківки, п’ять спроб загарбників просунутися вперед були успішно зупинені українськими воїнами, ще три бойові зіткнення тривають до цього часу.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив вісім штурмових дій. Загарбники штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька та Кримського. Наразі тривають два бойових зіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

За минулу добу противник 38 разів атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Надіївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли. Одне бойове зіткнення досі триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Загарбники атакували 18 разів поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Новоочеретуватого та Новосілки. П’ять атак окупантів вже відбито. Бої тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2025 року фото 8

На Курському напрямку

Наші захисники відбили сім ворожих атак, ще два бойових зіткнення тривають до цього часу. Противник здійснив 436 артилерійських обстрілів, з них 13 - із реактивних систем залпового вогню. Авіація загарбників завдала 35 авіаційних ударів, скинувши 56 КАБ.

Нині триває 1090-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ворог росія ЗСУ війна окупанти Україна Генштаб

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Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2025 року
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