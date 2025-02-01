Офіцер ЗСУ розкрив, як військовий може потрапити у кабінет Сирського

Андрій Оністрат розповів, як спілкувався з головкомом

Офіцер ЗСУ, екскомандир роти ударних БПЛА «Шершні Довбуша» 68-ї окремої Єгерської бригади Андрій Оністрат у інтерв’ю ТСН розповів, як військовий може потрапити у кабінет головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

«Він (Сирський, – ред.) мудрий. Я скажу, як я з ним спілкувався. У мене був привід. Є Вітя, який загинув, з яким я робив РУБАК (підрозділ розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів, – ред.) і на похоронах я побачив свого комбрига, ми провели багато часу разом. І він сказав, що без особистої розмови з головкомом героїв не дають… Тоді я подзвонив комбригу, сказав, що треба дати йому героя. Я прийшов до головкома і кажу: я з ним робив РУБАК, я з ним його заснував, він був завжди найкращим, на нього завжди всі рівнялися, я з ним ходив на бойові задачі, я бачив про що він думає, як він мислить, що він говорить, як він натискає на кнопки, як він заходить в самі ж*пні місця, я вважаю, що йому треба дати героя. На його рахунку на той момент було десь 800 чоловік – росіян. Він записав, окнув і почув. Він дуже мудра людина. Він дуже багато працює», – каже військовий.

Андрій Оністрат каже, не знає, чи може кожен військовий потрапити в кабінет до Олександра Сирського.

«Я просто попросив Берлінську (Марія Берлінська, українська військова, – ред.), що мені треба потрапити до головкома. Берлінська мене привела – все просто. Я розумів, що якщо я не дійду, то героя Сабі не дадуть. У мене ще є другий герой, я ще раз буду йти до головкома. Соловей Андрій – він зараз лежить в лікарні, втратив одне око, півруки, над другим оком ми працюємо. У того 1000 плюс (вбитих росіян – ред.) – монстр», – поділився Андрій Оністрат.

Раніше начальник Генштабу розказав, чим він займається з Сирським опівночі.

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