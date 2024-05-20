На Луганщині пролунали вибухи на складі паливних матеріалів

На місці вже працюють усі аварійні служби, усувають наслідки удару

Це вже третій за місяць знищений на території так званої «ЛНР» об'єкт, де зберігалися продукти переробки для військових РФ

У тимчасово окупованому Довжанську Луганської області ввечері 20 травня було зафіксовано прогриміло кілька вибухів. Окупанти заявили про атаку на склад паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомляє гауляйтер окупованої частини Луганщини Леонід Пасічник.

За його словами, був начебто ракетний удар із застосуванням касетних боєприпасів.

«На місці вже працюють усі аварійні служби, усувають наслідки удару. Дані про постраждалих уточнюються», – написав він.

Водночас голова Луганської ОВА Артем Лисогор написав, що в Довжанську палає склад із паливно-мастильними матеріалами. Пожежу загарбники можуть локалізувати, але інфраструктуру не врятують.

За його словами, за цей місяць це вже третій знищений на території так званої «ЛНР» об'єкт, де зберігалися продукти переробки для військових РФ.

Нагадаємо, в окупованому Луганську сьогодні вранці прогриміли вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.

За попередньою інформацією, удар припав на колишню Луганську академію внутрішніх справ у селищі Ювілейне. За словами місцевих жителів, на місце висунулися екстрені служби.

Раніше повідомлялося, що увечері 7 травня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа на одному з об'єктів окупантів.