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Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2026 року
Триває 1637-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби захисники зупинили 17 ворожих штурмів

За минулу добу на фронті зафіксовано 244 бойових зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник здійснив 91 авіаційний удар, під час яких скинув 306 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 138 дронів-камікадзе та здійснили 3310 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 50 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи один засіб ППО та п’ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Нескучне, Бачівськ, Сопич, Уланове, Бунякине, Волфине, Гірки, Рогізне, Кучерівка, Гутко-Ожинка Сумської області. Авіаудару противник завдав по району Товстодубового.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2026 року фото 1

Минулої доби наші захисники зупинили 17 ворожих штурмів. Водночас агресор завдав трьох авіаударів, скинувши дев’ять авіабомб, здійснив 64 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема дев’ять з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили сім атак противника. Загарбники намагалися просунутися у районі Вовчанська та в бік населених пунктів Бочкове, Лиман, Ізбицьке, Нестерне й Волохівка.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2026 року фото 3

Відбулося п’ять наступальних дій ворога у бік Радьківки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2026 року фото 4

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти двічі атакували в районах населених пунктів Зарічне та Новоселівка.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2026 року фото 5

Противник здійснив 17 штурмових дій у районах населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Закітне та в бік Рай-Олександрівки й Миколаївки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2026 року фото 6

Російські загарбники здійснили п’ять наступальних дій в районі Міньківки та в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2026 року фото 7

Зафіксовано 27 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Новоселівка, Софіївка, Русин Яр та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Новопавлівка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2026 року фото 8

Тридцять чотири атаки здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Новий Донбас, Ганнівка, Шевченко, Білицьке, Новогришине, Мирне, Василівка, Сергіївка, Світле, Філія.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2026 року фото 9

Загарбники здійснили одну атаку у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2026 року фото 10

Окупанти 11 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Рівне, Воздвижівка, Цвіткове, Гірке, Чарівне та в районі Залізничного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2026 року фото 11

Українські захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у напрямках Приморського, Лук’янівського та в районі Плавнів.

Нагадаємо, триває 1637-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб фронт

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