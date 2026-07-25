Президент Казахстану дав Путіну пораду щодо війни в Україні

Касим-Жомарт Токаєв озвучив весь набір улюблених наративів Кремля

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на особистій зустрічі з диктатором Володимиром Путіним запропонував «заморозити» війну Росії проти України і повернутись до умов переговорів у Стамбулі 2022 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російське медіа «Смотри».

Свою пропозицію Токаєв озвучив як особисту думку і у формі поради Путіну.

За словами президента Казахстану, оскільки до нього нібито звертаються за посередництвом, він вважає за потрібне запропонувати конкретний варіант завершення війни.

«Оскільки до мене звертаються, можливо, цей конфлікт вже варто заморозити і повернутись до стамбульської формули 2.0, там було досягнуто значних результатів. Ну потім уже, під гарантією великих держав, включаючи Росію ну і далі рухатись у бік довгоочікуваного миру», –сказав Токаєв.

Окремо президент Казахстану озвучив і інші тези, які повністю відповідають риториці Москви.

Він назвав українців і росіян «братніми народами» та висловив жаль з приводу загибелі «молодих людей» із обох сторін. Крім того, Токаєв припустив, що війна нібито «на руку» неназваним «противникам».

«Жаль, звісно, молоді люди гинуть, братських народів Росії та України, і все це треба зупиняти, оскільки те, що відбувається, на мій погляд, це на руку і в радість супротивникам», – зазначив Токаєв.

Президент Казахстану окремо запевнив Путіна, що позиція його країни щодо Росії залишається незмінною.

«Що стосується позиції Казахстану щодо Росії, не сумнівайтесь, ми завжди вважали і вважаємо Росію великою державою, як я вже сказав. Про це я говорю на всіх міжнародних форумах, і прихильні стратегічному співробітництву з Росією, союзницьким відносинам, як би важко це не було. І ось нинішній форум є тому підтвердженням», – додав Токаєв.

Раніше Казахстан запровадив нові обмеження на перетин державного кордону автомобілями, щоб запобігти незаконному вивезенню пального.

Також повідомлялося, що, прагнучи більшої незалежності та безпеки, Казахстан активно реалізує «багатовекторну» зовнішню політику, успішно балансуючи між своїми потужними сусідами – Росією та Китаєм – та залучаючи масштабні інвестиції з віддалених країн.