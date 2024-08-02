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Новий Командувач Об’єднаних сил ЗСУ прокоментував проблему втрат живої сили на фронті

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Новий Командувач Об’єднаних сил ЗСУ прокоментував проблему втрат живої сили на фронті
Гнатов: «Сучасний бій – це настільки складна ситуація, бо частка високоточної зброї, яка задіяна в ньому, зростає просто космічними темпами»
фото з відкритих джерел

Генерал Гнатов: «Немає командирів, які ставлять за мету знехтувати життям своїх підлеглих»

Під час ведення сучасних  боїв майже жодні захисні властивості місцевості вже не «працюють», бо сучасні засоби розвідки «бачать» людину практично повсюди, при цьому ворог застосовує надпотужні засоби ураження. Про це в ексклюзивному інтерв’ю для «Главкома» заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ, командувач оперативно–стратегічного угруповання військ «Хортиця» бригадний генерал Андрій Гнатов 

 Генерал наголосив, що неправильно вважати, що раніше у Збройних Силах не переймались питанням збереження життів наших воїнів. За його словами, для командування це завжди було важливим, але досвід повномасштабної війни змушує шукати нові, комплексні підходи.

«Це не лише медицина і підготовка. Це багато різних заходів і напрямків роботи. Програма «Збереження життя військовослужбовців» окреслює цей комплекс заходів, які виконуються для того, щоб ця задача була пріоритетною», – зазначає командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

За словами генерала, життя і здоров’я кожної людини, кожного громадянина – це  найвищий пріоритет держави, але Збройні Сили виконують задачу із захисту територіальної цілісності, суверенітету держави у свій спосіб – веденням збройної боротьби.

«Сучасний бій – це настільки складна ситуація, бо частка високоточної зброї, яка задіяна в ньому, зростає просто космічними темпами! Майже жодні захисні властивості місцевості вже не «працюють», бо сучасні засоби розвідки бачать, чують людину практично повсюди. І при цьому ворог застосовує надпотужні засоби ураження», – пояснює генерал.

За словами Гнатова, противник переважає і для того, щоб проводити наступальні дії,  намагається створити перевагу на деяких ділянках фронту у 8–10 разів. І поки що має ініціативу. Це також треба враховувати. За таких умов сказати, що можна провести бій і не понести втрат, – це дуже складний прогноз.

«Впевнений, що у Збройних Силах немає командирів, які навмисно ставлять за мету знехтувати життям своїх підлеглих чи їхнім здоров’ям. Ми відбиваємося за дуже складних умов, що, на жаль, проходить з втратами особового складу», – зазначає командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

За словами Гнатова, заходи, на яких наголошує головнокомандувач Збройних Сил Сирський щодо  програми «Збереження життя військовослужбовців», повинні допомогти командиру діяти так, щоб людські втрати були мінімальними. Це насамперед підготовка військовослужбовців. Абсолютно справедливо зауважено на певних недопрацюваннях у цій сфері.

«Повірте, ми щоденно працюємо над тим, як покращити підготовку і що зробити для того, щоб військовослужбовець був підготовлений до реалій сучасного бою», – запевняє генерал.

Як зазначає командувач Об’єднаних сил ЗСУ, йдеться про підготовку військовослужбовців у цілому, адже вона триває постійно.

«Навчальний центр – це лише перший базовий крок; людина, яка щойно прийшла у військо, отримує там базові знання. Підготовка військовослужбовців в ідеалі відбувається перед кожним боєм, якщо, звісно, час та умови дозволяють. Як мінімум, проходить у форматі інструктажу, віддання бойового наказу, орієнтування військовослужбовців про противника», – пояснює Гнатов.

Також, додає генерал, постійно вдосконалюється надання медичної допомоги та евакуації – це теж про способи збереження життя наших людей.

За словами  командувача Об’єднаних сил ЗСУ, за десять років, відколи триває війна, Збройні Сили України зробили стрибок в якості та обсягах надання медичної допомоги військовослужбовцям на всіх етапах. 

Нагадаємо, гарантувати, що ротації військових відбудуться і в яких масштабах вони пройдуть, – передчасно. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ, командувач оперативно–стратегічного угруповання військ «Хортиця» бригадний генерал Андрій Гнатов.

До слова, російське командування може вивести деяких військових із Харківської області після втрат, яких зазнали найманці ПВК «Вагнер» у Малі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також: Генерал Андрій Гнатов. Перше інтерв’ю нового командувача Об’єднаними силами ЗСУ
Теги: ЗСУ Генштаб втрати Андрій Гнатов

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