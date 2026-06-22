Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2026 року

В Україні триває 1580-й день повномасштабної війни

На Слов’янському напрямку ворог здійснив шістнадцять атак

За минулу добу зафіксовано 246 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Протягом минулої доби російські війська завдали трьох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також здійснили 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 9629 дронів-камікадзе та провели 2932 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 55 разів використали реактивні системи залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили чотири пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили противника, шість артилерійських систем, два пункти управління безпілотниками та ще дві важливі цілі ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Водночас противник здійснив 54 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, один із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Російські війська 13 разів атакували позиції українських підрозділів у напрямку Ізбицького та поблизу Лимана, Стариці і Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив вісім атак у напрямках Глушківки, Курилівки, Шийківки та Малої Шапківки.

На Лиманському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти 24 рази намагалися прорвати українську оборону в районах Новоселівки, Ямполя, Озерного, а також у напрямках Лимана, Ольгівки, Дробишевого та Діброви.

На Слов’янському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Противник провів 16 штурмових дій поблизу Різниківки, Калеників, Закітного та в напрямках Рай-Олександрівки, Кривої Луки і Пискунівки.

На Краматорському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Ворог один раз атакував поблизу населеного пункту Міньківка.

На Костянтинівському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти здійснили 21 атаку в районах Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Плещіївки, Софіївки та у напрямку Кучерового Яру.

На Покровському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 21 штурм противника поблизу Новоолександрівки, Гришиного, Родинського, Котлиного, Удачного, а також у напрямках Нового Донбасу, Білицького, Шевченка та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Загарбники здійснили одну штурмову дію у напрямку Січневого, проте отримали відсіч.

На Гуляйпільському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Ворог провів 30 атак у напрямках Добропілля, Гуляйпільського, Воздвижівки, Варварівки, Залізничного, Різдвянки та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські військові зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі Степногірська та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Активних наступальних дій ворог не проводив.

Нагадаємо, триває 1580-й день повномасштабної війни в Україні.