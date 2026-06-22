Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2026 року
На Слов’янському напрямку ворог здійснив шістнадцять атак
За минулу добу зафіксовано 246 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Новини війни
Протягом минулої доби російські війська завдали трьох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також здійснили 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 9629 дронів-камікадзе та провели 2932 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 55 разів використали реактивні системи залпового вогню.
Останні новини з фронту
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили чотири пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили противника, шість артилерійських систем, два пункти управління безпілотниками та ще дві важливі цілі ворога.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Водночас противник здійснив 54 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, один із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку
Російські війська 13 разів атакували позиції українських підрозділів у напрямку Ізбицького та поблизу Лимана, Стариці і Вовчанська.
На Куп’янському напрямку
Ворог здійснив вісім атак у напрямках Глушківки, Курилівки, Шийківки та Малої Шапківки.
На Лиманському напрямку
Окупанти 24 рази намагалися прорвати українську оборону в районах Новоселівки, Ямполя, Озерного, а також у напрямках Лимана, Ольгівки, Дробишевого та Діброви.
На Слов’янському напрямку
Противник провів 16 штурмових дій поблизу Різниківки, Калеників, Закітного та в напрямках Рай-Олександрівки, Кривої Луки і Пискунівки.
На Краматорському напрямку
Ворог один раз атакував поблизу населеного пункту Міньківка.
На Костянтинівському напрямку
Окупанти здійснили 21 атаку в районах Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Плещіївки, Софіївки та у напрямку Кучерового Яру.
На Покровському напрямку
Українські захисники зупинили 21 штурм противника поблизу Новоолександрівки, Гришиного, Родинського, Котлиного, Удачного, а також у напрямках Нового Донбасу, Білицького, Шевченка та Новопавлівки.
На Олександрівському напрямку
Загарбники здійснили одну штурмову дію у напрямку Січневого, проте отримали відсіч.
На Гуляйпільському напрямку
Ворог провів 30 атак у напрямках Добропілля, Гуляйпільського, Воздвижівки, Варварівки, Залізничного, Різдвянки та Чарівного.
На Оріхівському напрямку
Українські військові зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі Степногірська та в напрямку Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку
Активних наступальних дій ворог не проводив.
Нагадаємо, триває 1580-й день повномасштабної війни в Україні.
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