Карта бойових дій в Україні станом на 24 серпня 2024 року

На Покровському напрямку тривають активні бойові дії

За добу російські загарбники завдали по території України двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 52 авіаційних удари, скинувши при цьому 72 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 479 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку цієї доби відбулося 125 бойових зіткнень. Противник веде активні наступальні дії, намагаючись покращити тактичне положення, наші захисники завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою.

На Харківському напрямку

Російські терористи намагаються потіснити наші підрозділи в районах Вовчанська та Глибокого. Триває бій поблизу Вовчанська.

Сьогодні українським захисникам на Харківському напрямку вдалось ліквідувати та поранити більше 70 окупантів, знищити чотири артилерійські системи, дві бойові броньовані машини, 48 БпЛА, чотири одиниці автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки, також було пошкоджено танк, артилерійську систему, бойову броньовану машину та п’ять автомобілів окупантів.

На Куп’янському напрямку

15 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки підрозділи Сил оборони відбили одинадцять наступальних дій. Ситуація напружена, триває чотири боєзіткнення.

На Лиманському напрямку

За день російські війська 11 разів атакували українських захисників в районах Макіївки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Торського та Тернів. Бої продовжуються у двох локаціях.

На Сіверському напрямку

Ворог сім разів, штурмовими діями, намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Верхньокам’янського, Виїмки, Білогорівки та Спірного на Сіверському напрямку. Всі атаки відбиті, противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбили 20 спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Калинівки та Іванівського. Триває вісім боєзіткнень. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку

Окупанти за підтримки авіації сім разів атакували наші позиції поблизу Неліпівки та Торецьку – шість боєзіткнень вже завершені. Бій триває поблизу Неліпівки.

На Покровському напрямку

Основні зусилля ворог спрямовує на Покровськ, тут, впродовж дня, агресор 33 рази атакував в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого, та Зеленого Поля. 22 атаки українські захисники вже відбили, ще 11 боєзіткнень досі тривають. За попередніми підрахунками сьогодні окупанти на даному напрямку втратили понад 220 військовослужбовців вбитими та пораненими.

На Курахівському напрямку

За цей час доби наші захисники відбили 14 ворожих спроб атакувати наші позиції. Загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Георгіївки, Красногорівки та Карлівки. Бої не вщухають, на даний час триває п’ять боєзіткнень.

На Времівському напрямку

Сьогодні агресор дев’ять разів намагався штурмувати передній край оборони в напрямку Водяного та Вугледару. Українські воїни зупинили чотири атаки противника, ще п’ять атак триває.

Сьогодні на Оріхівському та Придніпровському напрямку активних дій окупантів не відмічено, але ворог завдає авіаційних ударів та обстрілює територію українських міст та сіл

Нагадаємо, триває 913-й день повномасштабної війни в Україні.