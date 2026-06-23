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Дешевше – не означає гірше. НАТО перейняло український рецепт захисту від «шахедів»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Дешевше – не означає гірше. НАТО перейняло український рецепт захисту від «шахедів»
Україна випередила НАТО у впровадженні дронів у війну
фото: armyinform.com.ua

Недорогі акустичні сенсори, які вже довели свою ефективність під час російських атак, можуть стати новим стандартом захисту неба для західних армій

Повномасштабна війна Росії проти України змусила країни НАТО переглянути власні підходи до протиповітряної оборони. Особливу увагу союзники приділяють українському досвіду боротьби з безпілотниками, який довів ефективність недорогих технологій у протидії масованим атакам дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Business Insider.

Проблема масового використання дронів

Як зазначає видання, західні армії десятиліттями розвивали системи, орієнтовані на виявлення літаків, крилатих та балістичних ракет. Водночас війна в Україні продемонструвала нову проблему – велику кількість дешевих безпілотників, які можуть летіти на малій висоті та залишатися малопомітними для традиційних засобів спостереження.

Заступник Верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі сер Джон Стрінгер заявив, що для ефективної боротьби з такими загрозами Заходу необхідно активніше інвестувати у нові типи сенсорів, зокрема акустичні системи, здатні виявляти дрони за характерним звуком двигуна.

За словами керівника Латвійського центру компетенції з автономних систем майора Модріса Кайрішса, західним країнам не потрібно винаходити нові рішення з нуля. Він наголосив, що значна частина необхідних технологій уже існує, а головним завданням залишається швидке розгортання та інтеграція таких систем у єдину мережу спостереження.

Кайрішс пояснив, що для успішного виявлення дронів потрібна велика кількість різних сенсорів, оскільки кожен тип обладнання має власні переваги та недоліки. Особливо це стосується безпілотників, які летять на надзвичайно малих висотах і часто залишаються поза зоною ефективної роботи класичних радарів.

Український досвід привернув увагу союзників

Україна вже кілька років використовує мережу недорогих акустичних сенсорів, які працюють у зв'язці з радарами та іншими елементами ППО. Такі системи дозволяють швидко визначати напрямок польоту дронів і передавати інформацію силам оборони для оперативного реагування.

Раніше генерал-лейтенант США Шон Гейні закликав інтегрувати подібні рішення до американської системи протиповітряної оборони. Своєю чергою колишній заступник генерального секретаря НАТО з оперативних питань Том Гоффус відзначав, що Україні вдалося створити масштабну систему виявлення безпілотників за відносно невеликі кошти.

Нагадаємо, Росія стикається зі скороченням запасів ракет-перехоплювачів для зенітних комплексів С-300 та С-400. За даними CBS News, українська розвідка оцінює, що ця тенденція посилюється у 2026 році. Однією з причин є активне використання Москвою ракет С-300 не лише для протиповітряної оборони, а й для ударів по наземних цілях. Водночас нові покоління українських безпілотників змушують російську ППО витрачати дорогі перехоплювачі на боротьбу з дедалі більшою кількістю повітряних цілей.

Теги: дрон НАТО Україна війна

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