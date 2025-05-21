Хотів отримати доступ до секретних розробок ЗСУ. На Одещині викрито російського агента

Зловмисник влаштувався на оборонне підприємство, аби отримати доступ до креслень і технологічних схем

Російські спецслужби вчергове намагалися отримати доступ до секретних українських розробок у військовій сфері. В Одеській області затримано 47-річного інженера, який шпигував для ФСБ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що за дорученням окупантів агент мав здобути секретну документацію: доступ до креслень і технологічних схем з виробництва запчастин до колісних машин ЗСУ. Для цього він влаштувався до місцевого заводу, що виконує оборонні замовлення.

Агент намагався якомога швидше «втертися» в довіру до колег фото: ssu.gov.ua/СБУ

«Для цього він прикривався своїми професійними обов’язками інженера, а також намагався якомога швидше «втертися» в довіру до колег, які безпосередньо задіяні у виробничому процесі. Встановлено, що агент виконував також функцію коригувальника. Зокрема, щоб допомогти рашистам «обійти» систему протиповітряної оборони Одещини, він об’їжджав регіон та намагався виявити бойові позиції ППО і радіолокаційні станції», – кажуть правоохоронці.

СБУ викрила наміри колаборанта ще на етапі вербування російською спецслужбою. Під час обшуків у затриманого вилучено фото технічної документації, яку він планував передати агресору, а також інші докази роботи на ворожу спецслужбу.

За дорученням окупантів зловмисник мав отримати доступ до креслень і технологічних схем з виробництва запчастин до колісних машин ЗСУ фото: ssu.gov.ua/СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які намагалися підірвати наряд поліції біля Рівного.

Раніше Служба безпеки викрила трьох кліриків УПЦ (МП), які виправдовували збройну агресію РФ проти України. За матеріалами справи, під час проповідей та спілкування з парафіянами фігуранти виправдовували злочини кремля та закликали до підтримки окупантів.

Також кіберфахівці Служби безпеки затримали агентку ФСБ на Житомирщині. Нею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, яка на замовлення окупантів коригувала ракетно-дронові удари РФ по регіону. Агентка намагалася виявити і передати куратору геолокації запасних командних пунктів та адмінбудівель Сил оборони. Також вона шпигувала за напрямками руху вантажних поїздів «Укрзалізниці», серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони.

До слова, Служба безпеки України затримала ще чотирьох поплічників спецслужб РФ, які на замовлення ворога займалися підпалами у різних регіонах країни.