Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2025 року

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку

За минулу добу відбулося 118 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують тримати оборону України.

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Противник завдав 69 авіаційних ударів із застосуванням 87 КАБ, понад 1050 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш ніж 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів з використанням різних типів озброєння. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками за добу втрати окупантів склали 72 – вбитими та 67 – пораненими. Крім того, Сили оборони знищили одиницю автомобільної техніки, гармату, по одному мотоциклу та квадроциклу, портативну станцію радіоелектронної боротьби, два розвідувальні дрони SuperCam та один - Zala. Виведено з ладу танк, дві артилерійські системи та реактивну систему залпового вогню.

На Харківському напрямку

Чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Кіндрашівки. Крім того, завдав авіаційного удару по Слатиному.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував шість разів, намагаючись просунутися в напрямках населених пунктів Ямполівка, Торське, Зелена Долина та Колодязі. Наші оборонці відбили всі атаки противника.

На Сіверському напрямку

Наші воїни успішно відбили дві атаки противника в районі Білогорівки. Населений пункт Сіверськ зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили дві ворожі спроби просунутися вперед поблизу Васюківки та Предтечиного. Авіаційних ударів керованими бомбами противник завдав по Краматорську.

На Торецькому напрямку

Ворог 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Кримського та Торецька. Три боєзіткнення тривають дотепер. Крім того, населений пункт Костянтинівка зазнав авіаударів керованими бомбами.

На Покровському напрямку

Ворог інтенсивно атакує ворог українських захисників. Тут, за минулу добу, агресор здійснив 43 штурмових та наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів в районах населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, Преображенка, Запоріжжя, Андріївка та Богданівка, 12 боєзіткнень тривають дотепер. Ворог застосував 15 керованих бомб по населених пунктах Олексіївка, Покровськ, Удачне та Звірове.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці відбили 11 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новопіль та Бурлацьке. Дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

На Гуляйпільському напрямку

Ворог шість разів атакував позиції наших захисників у районах Чарівного. Водночас ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах Залізничне, Гуляйполе та Малі Щербаки.

На Оріхівському напрямку

В деяких випадках за підтримки штурмової авіації, ворог дев’ять разів атакував оборонні позиції наших захисників у районах Новодарівки, Степового, П’ятихаток та Кам’янського, дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Курському напрямку

За минулу добу відбулося десять бойових зіткнень. Ворог здійснив 336 артилерійських обстрілів, зокрема 15 - із реактивних систем залпового вогню, завдав 16 авіаційних ударів, скинув 24 керовані бомби.