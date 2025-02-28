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Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2025 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2025 року
Окупанти активні на Покровському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку

За минулу добу відбулося 118 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують тримати оборону України.

Новини війни

Противник завдав 69 авіаційних ударів із застосуванням 87 КАБ, понад 1050 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш ніж 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів з використанням різних типів озброєння. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками за добу втрати окупантів склали 72 – вбитими та 67 – пораненими. Крім того, Сили оборони знищили одиницю автомобільної техніки, гармату, по одному мотоциклу та квадроциклу, портативну станцію радіоелектронної боротьби, два розвідувальні дрони SuperCam та один - Zala. Виведено з ладу танк, дві артилерійські системи та реактивну систему залпового вогню.

На Харківському напрямку

Чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Кіндрашівки. Крім того, завдав авіаційного удару по Слатиному.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2025 року фото 1

На Лиманському напрямку

Ворог атакував шість разів, намагаючись просунутися в напрямках населених пунктів Ямполівка, Торське, Зелена Долина та Колодязі. Наші оборонці відбили всі атаки противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2025 року фото 2

На Сіверському напрямку

Наші воїни успішно відбили дві атаки противника в районі Білогорівки. Населений пункт Сіверськ зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили дві ворожі спроби просунутися вперед поблизу Васюківки та Предтечиного. Авіаційних ударів керованими бомбами противник завдав по Краматорську.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Ворог 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Кримського та Торецька. Три боєзіткнення тривають дотепер. Крім того, населений пункт Костянтинівка зазнав авіаударів керованими бомбами.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

Ворог інтенсивно атакує ворог українських захисників. Тут, за минулу добу, агресор здійснив 43 штурмових та наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів в районах населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, Преображенка, Запоріжжя, Андріївка та Богданівка, 12 боєзіткнень тривають дотепер. Ворог застосував 15 керованих бомб по населених пунктах Олексіївка, Покровськ, Удачне та Звірове.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці відбили 11 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новопіль та Бурлацьке. Дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2025 року фото 7

На Гуляйпільському напрямку

Ворог шість разів атакував позиції наших захисників у районах Чарівного. Водночас ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах Залізничне, Гуляйполе та Малі Щербаки.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2025 року фото 8

На Оріхівському напрямку 

В деяких випадках за підтримки штурмової авіації, ворог дев’ять разів атакував оборонні позиції наших захисників у районах Новодарівки, Степового, П’ятихаток та Кам’янського, дотепер тривають чотири боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2025 року фото 9

На Курському напрямку

За минулу добу відбулося десять бойових зіткнень. Ворог здійснив 336 артилерійських обстрілів, зокрема 15 - із реактивних систем залпового вогню, завдав 16 авіаційних ударів, скинув 24 керовані бомби.

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Теги: Покровськ ворог втрати Генштаб війна ЗСУ окупанти

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Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2025 року
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